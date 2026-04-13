Sticker Wars: La Batalla de Ministros en Córdoba

El ambiente político en Córdoba se calienta con las maniobras de dos ministros que no dejan nada al azar. Con movimientos estratégicos, buscan afianzarse en una gestión cargada de desafíos.

El oficialismo cordobés atraviesa un momento de transformación, donde la gestión pública se entrelaza con la estrategia política. Al frente de esta dinámica, dos figuras emergen con fuerza: Juan Pablo Quinteros y Marcos Torres. Cada uno con su estilo y enfoque, pero unidos por un objetivo claro: hacerse notar.

Quinteros: Una Agenda sin Descanso

Quinteros no descansa ni los fines de semana. Su agenda inicia con la comunidad peruana en Córdoba y culmina supervisando la seguridad en el Estadio Mario Alberto Kempes durante el show de Ricky Martin. Cada uno de sus movimientos es registrado, comunicando un mensaje constante de presencia y control.

Torres: Barro y Territorio como Estrategia

Por su parte, Marcos Torres adopta un enfoque diferente, combinando su gestión con un contacto más visceral. El exintendente de Alta Gracia ha adoptado un símbolo político que mezcla botas, lluvia y cercanía con el electorado. La frase “sin miedo al barro” define su estilo, buscando dejar huella en el terreno.

Acción y Relato en el Terreno

Con cada paso en la gestión, ambos ministros muestran que la acción es clave. Durante la reciente crecida del río Dulce y el operativo en el paraje Isla Verde, Torres se unió a un helicóptero para llevar ayuda. Esta acción no solo resuelve problemas; genera imagen y narrativa que busca resonar entre los ciudadanos.

La Libertad Avanza: Listado de Potenciales Aliados

Mientras tanto, el escenario político se enriquece con la presencia de La Libertad Avanza, que afina su estrategia en Córdoba. Este sábado, un evento en el Jardín Botánico reunirá a sus dirigentes, marcando un momento importante en su organización y mostrando quién está dentro y quién fuera del esquema.

Tensiones con el PRO y Otras Alianzas

La relación con el PRO se encuentra tensa tras movimientos estratégicos de figuras como Laura Rodríguez Machado. La interrogante gira en torno al Comité Radical, donde Gabriel Bornoroni busca sumar a sus filas a aquellos que consideran la posibilidad de unirse a su causa.

El Regreso de Martín Gill al Escenario Político

Dentro del peronismo, la palabra “unidad” adquiere protagonismo. En este contexto, reaparece Martín Gill, quien asumirá un rol clave en el Consejo Provincial del PJ. A pesar de su historia de tensiones con referentes del partido, su integración parece una jugada crítica para reestructurar la política en la región.

Con diferentes enfoques y estilos, Quinteros, Torres y Gill se insertan en una trama política en constante movimiento, donde cada decisión y cada imagen cuentan en su lucha por el poder en Córdoba.