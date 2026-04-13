Caputo viaja a Washington en medio de negociaciones con el FMI y exige más ajustes internos

El ministro de Economía, Luis Caputo, se embarca hacia Washington con su equipo clave, buscando resolver la crucial revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta misión se enmarca en un contexto económico local y global complejo.

Una Oportuna Visita a los Estados Unidos

Este martes 14 de abril, Luis Caputo, junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participará en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Este encuentro, que se extiende desde el 13 hasta el 18 de abril, es vital para comprender las proyecciones económicas globales en medio de la turbulencia provocada por la guerra en Medio Oriente.

Desbloqueando el Proceso del FMI

Aunque oficial y protocolar, esta visita tiene un objetivo claro: agilizar la segunda revisión del programa con el FMI, necesaria para un próximo desembolso crucial. Cabe destacar que dicha revisión ya debería haberse completado, pero la falta de comunicación oficial ha prolongado la incertidumbre.

Las Metas en el Punto de Mira

Desde febrero, la discusión se centra en la recalibración de las metas macroeconómicas, lo que es esencial para asegurar futuros desembolsos del organismo internacional. El equipo económico ha continuado las negociaciones virtuales, que ahora se trasladarán a encuentros presenciales en su estadía en Washington.

Desafíos Fiscales y Políticos

Durante este viaje, Caputo intentará demostrar que a pesar de la revisión demorada, el gobierno sigue comprometido con el ancla fiscal. Recientemente, surgieron rumores sobre un ajuste en los presupuestos de los ministerios, aunque el propio Caputo se distanció de esa decisión, adjudicándola erróneamente a él en lugar de al jefe de Gabinete.

El Imperativo de las Reservas

La acumulación de divisas es una prioridad destacada por el FMI, esencial para que Argentina recupere su acceso al financiamiento privado. A pesar de las compras recientes de dólares, los datos muestran que las reservas netas han retrocedido, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad del esquema de pagos.

Contexto Global y su Impacto en Argentina

Las reuniones serán influenciadas por la preocupación del FMI sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía global. Este panorama más volátil exige a países vulnerables como Argentina mayor prudencia fiscal y acumulación de reservas para navegar los recientes choques económicos.

Preparándose para un Futuro Incierto

Kristalina Georgieva, directora del FMI, ha resaltado que se espera un aumento en la demanda de préstamos de países afectados por el actual contexto geopolítico. Argentina, a pesar de ser un productor de petróleo, no es inmune al aumento de inflación global y debe prepararse para mitigar el efecto de estos desafíos.