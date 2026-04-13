Tarifa Social SUBE 2026: ¿Quiénes obtienen 55% de descuento en colectivos en abril?

Descuentos en el Transporte: La Tarifa Social SUBE se Mantiene en 2026

Con el fin de facilitar el acceso al transporte público en un contexto económico desafiante, el Gobierno nacional ha decidido extender la Tarifa Social de la SUBE durante abril de 2026, permitiendo a millones de usuarios acceder a un 55% de descuento en el boleto de colectivo.

Este beneficio automático está diseñado para mitigar el impacto económico en los sectores más vulnerables. Para beneficiarse, es crucial que los usuarios tengan su tarjeta SUBE registrada y actualizada, ya que la verificación se lleva a cabo en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). SUBE también: Nueva propuesta de gratuidad para personas con discapacidad.

Beneficios Directos para Quienes Más lo Necesitan

Las autoridades del sistema SUBE han señalado que la Tarifa Social Federal representa un alivio significativo para quienes más lo requieren. La correcta actualización de datos asegura que los usuarios puedan acceder al descuento sin complicaciones.

Tarifa Social SUBE abril 2026

¿Quiénes se Benefician del Descuento?

El descuento del 55% está disponible para los siguientes grupos:

– Jubilados y pensionados

– Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

– Titulares de la Asignación por Embarazo

– Beneficiarios del programa Progresar

– Personas que reciben Seguro de Desempleo

– Trabajadores de casas particulares registrados

– Veteranos de la Guerra de Malvinas

– Monotributistas sociales

– Beneficiarios de programas sociales nacionales y provinciales

– Personas con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

¿Cómo activar el beneficio de PAMI para jubilados en 2026?

El descuento se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta SUBE, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

Tarifa Social SUBE

La Tarifa Social Federal en SUBE: Un beneficio sin necesidad de renovación periódica.

Con este descuento, si el costo del boleto mínimo es de $1.000, el beneficiario solo pagará aproximadamente $450 al utilizar su tarjeta. Este sistema se mantendrá activo, siempre que el titular cumpla con los requisitos de ANSES, sin necesidad de renovaciones constantes.