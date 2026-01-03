Exigimos la llegada de Edmundo González Urrutia y la democratización de Venezuela

La comunidad venezolana en Argentina vive un momento de expectativa y esperanza ante la posibilidad de una transición democrática en su país. Así lo manifestó la activista por los derechos humanos, Elisa Trotta, quien destacó la importancia de que Edmundo González Urrutia asuma su cargo como presidente electo.

En una charla con Clarín, Trotta enfatizó el anhelo colectivo de la comunidad venezolana de ver a González Urrutia juramentarse como presidente. “Este es el momento por el que hemos luchado durante tanto tiempo. Esperamos que el 28 de julio de 2024 podamos finalmente ver a nuestro presidente electo en el poder”, afirmó en un breve encuentro mientras se dirigía al Centro Venezolano en Villa Crespo, un lugar donde los exiliados planean reunirse para celebrar y seguir las noticias.

Trotta subrayó que, a pesar de la adversidad y del poco apoyo que recibieron, la comunidad nunca perdió la fe en la ayuda internacional que, al parecer, ahora está llegando. “Siempre supimos que no podíamos hacerlo solos. Necesitábamos la colaboración del exterior y eso es lo que parece estar ocurriendo”, dijo.

Una Mañana de Cambios en Venezuela

Los acontecimientos de la madrugada alteraron la rutina de los venezolanos en el exterior. “Recibimos noticias de que algo estaba cambiando. A diferencia del asedio militar que se había intensificado, ahora los informes hablaban de bombardeos en distintas zonas, no solo en Caracas”, relató Trotta.

Reacciones en Tiempo Real

Los participantes comenzaron a compartir información a través de Twitter, con testimonios de personas en Venezuela que despertaron sobresaltadas por el ruido de los bombardeos y la incesante actividad aérea. “Desde esa madrugada, no hemos podido descansar. Estábamos pendientes de cada actualización. Fue entonces cuando Trump anunció la captura de Maduro y Flores”, agregó.

El Futuro del Régimen de Maduro

El objetivo de la comunidad es claro: lograr el retorno a la democracia y que Edmundo González Urrutia ocupe el lugar que le corresponde como presidente, elección que Maduro se niega a reconocer. Sin embargo, pese a la detención de figuras clave del régimen, la situación sigue siendo incierta. “Diosdado Cabello continúa hablando y hay presidentes que alertan sobre la violación a la Carta de Naciones Unidas”, advirtió Trotta.

Incertidumbre y Vigilancia

La activista considera que existe una pugna interna en el régimen y espera mensajes de líderes políticos como Donald Trump y María Corina Machado. “Hasta el momento, las convocatorias de Cabello y Rodríguez a salir a la calle no parecen haber tenido impacto”, comentó.

Respecto a la situación de María Corina, Trotta aseguró que se encuentra bajo resguardo, aunque no pudo especificar su ubicación. “Ella está monitoreando todo lo que ocurre y, aunque se cree que está en el extranjero, su papel será crucial en estos momentos”, explicó.

La Situación de los Presos Políticos

A pesar de los recientes anuncios sobre la liberación de algunos presos políticos en Venezuela, Trotta expresó su preocupación por la situación de los venezolanos encarcelados, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en una situación de definitiva incertidumbre. “No hemos tenido novedades de su estado y nuestra prioridad es la seguridad de los presos políticos”, concluyó.