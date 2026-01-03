Electricistas y Albañiles: Los Nuevos Millonarios del Futuro

En un contexto donde la automatización parece amenazar muchos trabajos, el CEO de Nvidia plantea que los oficios manuales serán las profesiones más rentables del futuro. ¡Descubramos por qué!

Mientras sectores profesionales se muestran inquietos por la creciente automatización impulsada por la Inteligencia Artificial, Jensen Huang, el carismático CEO de Nvidia, ha lanzado una previsión que sorprende: los nuevos millonarios no surgirán del mundo del código, sino de oficios manuales.

«La próxima generación de millonarios serán fontaneros, plomeros o electricistas», aseguró Huang durante una de sus conferencias recientes. Su razonamiento es claro: la IA necesita espacios físicos, y esos espacios son los centros de datos que requieren una mano de obra calificada, algo que las máquinas no pueden sustituir.

El crecimiento de la «Infraestructura Física»

La IA no opera en un plano abstracto; su funcionamiento depende de miles de servidores que requieren inmensas cantidades de energía y generan calor. Según Huang, este crecimiento desmedido de los centros de datos demandará un aumento constante en la fuerza laboral en las siguientes áreas:

Electricidad industrial.

Climatización (HVAC).

Construcción y albañilería de infraestructuras críticas.

“ChatGPT no puede resolver problemas físicos”

Con su característico sentido del humor, Huang destacó la distinción entre habilidades digitales y la ejecución en el mundo físico.

«ChatGPT no puede reparar un tubo roto o un cable pelado; es un punto que debemos tener muy claro», bromeó ante su audiencia.

Perspectivas para el futuro laboral

De acuerdo con el CEO, los empleos manuales calificados vivirán un fenómeno excepcional: