Rescatados en medio de la nieve: crean una cadena humana para liberar a los atrapados en su auto en California

Un sargento de la Fuerza Aérea de EE. UU. se convirtió en héroe cuando arriesgó su vida para rescatar a una pareja atrapada en su vehículo en la autopista 50, en California. El impactante incidente ocurrió en un día festivo marcado por condiciones extremas.

El sargento Rubén “RJ” Tala estaba viajando con su familia hacia Lake Tahoe para celebrar su tradicional Navidad blanca cuando se encontró con una situación crítica: una camioneta todoterreno había derrapado sobre la nieve y estaba al borde de un precipicio. A pesar del peligro, Tala no dudó en actuar.

Un Acto de Valor bajo Presión

Cuando el sargento vio el vehículo en problemas, tomó la valiente decisión de descender de su automóvil para ofrecer ayuda. En un emotivo video grabado por su esposa, se puede apreciar cómo Tala se une a otros automovilistas que también se detuvieron para formar una cadena humana a fin de rescatar a los ocupantes del auto atrapado, que incluía a dos perros.

Varios pasajeros se unieron para ayudar a la pareja atrapada en el auto Yvett Bañares-Tala cortesía para ABC

Agradecimiento y Solidaridad

Luego del rescate, la pareja expresó su gratitud hacia el sargento, a quien llamaron su héroe. “Lo único que tenía en mente era rescatar a esos pasajeros”, comentó Tala. Su esposa, Yvett Bañares-Tala, subrayó que hicieron una llamada al 911 tras detenerse para ayudar, y los servicios de emergencia llegaron aproximadamente entre 15 y 20 minutos después.

Una Mano Amiga en Momentos Críticos

A través de la intervención de Tala, la pareja y sus dos perros shih tzu lograron salir sanos y salvos del incidente. En el video, se observa cómo el sargento sostiene la puerta del lado del conductor mientras otros brindan apoyo. En sus palabras, su entrenamiento militar y la adrenalina le dictaron cómo proceder: “Primero necesito estabilizar el auto antes de sacar a los pasajeros por seguridad”, detalló.

Un Acto Humilde de Coraje

Reflexionando sobre el suceso, Tala mencionó: “Cuando vi el auto derraparse, pensé en mi mujer y mi hija. ¿Y si hay familia en ese auto? Alguien tiene que ayudar». Este noble acto es solo un reflejo de su personalidad, como lo describió su esposa: “Mi marido es la persona más humilde que conozco. Estoy tan orgullosa de él”.

El sargento y su familia, de camino a su tradicional Navidad blanca en Lake Tahoe Facebook Yvett Bañares-Tala

Este incidente destaca la importancia de la solidaridad en momentos difíciles, un verdadero recordatorio del espíritu humano en la temporada navideña.