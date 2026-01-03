Politicos estadounidenses responden a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

La reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas ha desatado intensas reacciones en Estados Unidos, revelando una profunda división política. Mientras algunos celebran la acción como un triunfo de la justicia estadounidense, otros advierten sobre las posibles implicaciones de esta intervención en la soberanía venezolana.

Este sábado, las fuerzas estadounidenses lograron la captura de Nicolás Maduro, líder de Venezuela, en una operación que muchos han calificado como histórica. La reacción a esta acción ha sido drásticamente diferente entre políticos de diferentes bandos.

Reacciones encontradas en EE.UU.

El fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, aclamó la operación, señalando que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. “Pronto se enfrentarán a la justicia estadounidense”, afirmó Bondi, agradeciendo al presidente Trump y a las fuerzas armadas por la exitosa misión.

Cargos destacados contra Maduro

Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó su apoyo, argumentando que Maduro no representa al pueblo venezolano sino a un «cartel narcoterrorista». Sin embargo, expertos advierten que la descripción de la situación en Venezuela no se asemeja a la de México y su red de cárteles.

Crisis de confianza entre los demócratas

Por otro lado, muchos demócratas han criticado duramente la transformación de lo que era una operación antinarcóticos en una estrategia de cambio de régimen. El senador de Nueva Jersey, Andy Kim, se pronunció en redes sociales, acusando al gobierno de haber mentido ante el Congreso sobre la naturaleza de la operación.

Inquietud sobre la política exterior de EE.UU.

Kim, quien trabajó en el Departamento de Estado durante la administración Obama, advirtió que la acción militar podría poner en riesgo a ciudadanos estadounidenses en la región y reflejaría una política exterior destructiva. Esta intervención, según él, da un mensaje preocupante a otros líderes mundiales sobre el uso de la fuerza por parte de EE.UU.

Voces críticas dentro del partido demócrata

El congresista californiano Ro Khanna también se unió a las críticas, sugiriendo que Trump traicionó a su base al optar por una guerra de elección y desviarse de las prioridades internas del país, como la creación de empleo y el bienestar social.

Impacto regional y futuro incierto

Tiziano Breda, analista de ACLED, señaló que estas operaciones estadounidenses son las más significativas en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. La estrategia parece diseñada para coincidir con el aniversario del último mandato de Maduro, aumentando las tensiones en la región.

La respuesta del gobierno venezolano a esta acción sigue siendo incierta. Hasta el momento, no ha habido confrontación directa, pero el despliegue militar en las calles podría ser una señal de que se espera un posible descontento social.