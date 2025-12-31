Exintendente condenado por malversación de fondos públicos

El ex vicegobernador y senador nacional de Santiago del Estero, Emilio Rached, ha sido condenado a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Este fallo se dio a conocer tras el hallazgo de culpabilidad en delitos de malversación de fondos, peculado y abuso de autoridad durante su mandato como intendente de Pinto, una localidad situada a 210 kilómetros de la capital provincial.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero también condenó a Ana María Vera, ex secretaria municipal, a dos años y medio de prisión en suspenso, por su implicación en estos delitos.

Al mismo tiempo, el tribunal ordenó el decomiso de bienes relacionados con el delito y exigió a Rached que restituya al Estado la suma de $5.143.590, más intereses acumulados a partir del 30 de octubre de 2018, por el perjuicio ocasionado por el desvío de fondos.

Desvío de Fondos Públicos para Obras Esenciales

Los fondos en cuestión habían sido transferidos en 2018 por la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, destinados a obras de infraestructura y fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad de Pinto. El proyecto incluía la construcción de un polideportivo y un sistema de desagües cloacales para la ciudad. De los $80.000.000 presupuestados, se giraron $44.325.199,60 a la Municipalidad, pero $4.511.881,40 no tienen un destino claro. Además, la obra de desagües cloacales no superó el 30% de ejecución a pesar de los fondos recibidos.

Un Vistazo a la Trayectoria de Emilio Rached

Emilio Rached, un político de raíces radicales, fue compañero de fórmula de Gerardo Zamora en 2005 como candidato a vicegobernador y fue elegido senador nacional en 2007. Alcanzó gran notoriedad en 2008, cuando su voto en contra de la Resolución 125, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, llevó a un enfrentamiento político significativo, marcado por el famoso “voto no positivo” de Julio Cobos.

Este acontecimiento provocó un quiebre definitivo en su relación con Zamora, lo que llevó a Rached a convertirse en un crítico del oficialismo provincial. Desde entonces, ha tenido participaciones en diferentes corrientes del radicalismo y de Juntos por el Cambio, pero no logró volver a ocupar cargos electivos.

*Desde Santiago del Estero