Schiaritti: ‘Analizar la carne solo este año es engañoso’

Un incremento del 72,8% en el precio de la carne en el último año resalta la severidad de una crisis que va más allá de cifras anuales, tal como lo indica Miguel Schiaritti, líder del sector ganadero. Descubre las causas y las implicancias para el futuro de la producción.

El incremento abrupto en el costo de la carne en Argentina ha dejado a productores y consumidores en alerta. De acuerdo con Miguel Schiaritti, este aumento no es simplemente un dato de este año, sino el resultado de una serie de eventos que han impactado el sector. “Hacer un análisis de solo este año es un análisis falso”, sostuvo, enfatizando la multidimensionalidad de la crisis actual.

Sequías Históricas: El Efecto Directo en la Producción

Uno de los factores críticos expuestos por Schiaritti es la sequía histórica que asedia la Cuenca del Salado. “Hace más de 30 años que no enfrentábamos una sequía de cinco meses sin precipitación”, afirmó. Esta región, hogar de alrededor de 20 millones de vacas, ha visto cómo la falta de alimento afecta el ciclo reproductivo animal: “Si las vacas no comen, no ovulan y, por ende, no hay terneros”, subrayó.

La falta de alimentación ha resultado en un decremento alarmante en la población de terneros: “Tuvimos más de 250.000 terneros menos que los previstos”, añadió Schiaritti. Además, la mortalidad del ganado y una reducción del 7% en el stock ganadero en 2023 colocan al sector en una situación crítica de cara al futuro.

La Recuperación: Un Proceso Lento y Complejo

Al preguntar sobre los plazos de recuperación, Schiaritti fue claro: “Recuperar el stock llevará al menos cinco años”. Explicó que una vaquillona necesita entre 15 y 18 meses para convertirse en madre, seguidos por nueve meses de gestación antes de que se produzca un ternero. “Hasta mediados de 2027, esa vaquillona no estará produciendo”, advirtió.

Las recientes condiciones climáticas también han complicado la parición. “Algunas vaquillonas inexpertas han dejado a sus terneros en charcos, lo que ha llevado a su muerte por ahogamiento”, explicó Schiaritti, lo que limita aún más la oferta futura.

Política Económica y el Mercado de Exportación

El cambio en la política económica, según Schiaritti, ha tenido un papel crucial. “Este gobierno prohibió prohibir”, comentó, refiriéndose a la eliminación de las restricciones a las exportaciones. Esto ha permitido que los industriales ganaderos elijan sus mercados, lo que, según él, mejora la rentabilidad y estimula la producción. “El ternero hoy tiene un precio rentable gracias a esta política”, aseguró.

En cuanto a las retenciones, precisó que su eliminación no garantiza un aumento inmediato de precios al consumidor. “No todo lo que se exporta es el animal entero”, aclaró, haciendo alusión a cortes premium que alcanzan altos precios en mercados como Brasil.

Respecto a las relaciones comerciales con China, Schiaritti hizo hincapié en un punto crucial: “La posibilidad de exportar vacas a China a precios competitivos ha permitido faenar hasta un 48% de hembras sin afectar la producción”, lo que a su juicio contribuye a rejuvenecer el stock ganadero y optimizar la eficiencia productiva.