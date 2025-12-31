Redes estallan tras el apagón en el AMBA

Apagón en Buenos Aires: Más de 30,000 usuarios afectados en plena ola de calor

Un corte de luz que afectó a más de 30 mil hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se produjo justo antes de las celebraciones de Año Nuevo, en medio de un calor sofocante. La situación desató una avalancha de reacciones en las redes sociales, convirtiendo el tema en la principal tendencia del país bajo el hashtag #SinLuz.

Un descontento generalizado contra Edesur

Como suele suceder en estos casos, las críticas hacia la empresa Edesur, responsable del suministro eléctrico en muchas de las áreas afectadas, no se hicieron esperar. Los usuarios expresaron su frustración en plataformas como X, compartiendo imágenes de espacios emblemáticos de la ciudad, como la avenida 9 de Julio, que normalmente están iluminados.

Reacciones en redes sociales

Las quejas recorrían el timeline mientras algunos internautas optaron por un enfoque humorístico para lidiar con el apagón. Con el estreno del último capítulo de "Stranger Things" como telón de fondo, los usuarios publicaron mensajes irónicos acompañados de fotos que reflejaban la extraña atmósfera provocada por la falta de luz.

“La mejor publicidad para el último capítulo de Stranger Things”, “Vecna en Buenos Aires” y “¿Se pasaron con el marketing de Stranger Things 5 en Buenos Aires?” fueron algunas de las ocurrencias que circularon en X.

Memes y humor ante la adversidad

Asimismo, la creatividad en forma de memes no se hizo esperar. Los usuarios se apoderaron de personajes de "Los Simpsons" para interpretar el apagón con un toque de humor. Comentarios como “Sobrevivi al apagón de AMBA” y otros similares inundaron la plataforma, mostrando que, a pesar de la adversidad, el humor puede ser un buen alivio.

Detalles del apagón

Los primeros cortes se registraron la noche del martes y, cerca de las 22:00, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que aproximadamente 25 mil personas estaban sin suministro. La situación empeoró en poco tiempo, alcanzando más de 30 mil usuarios hacia las 23:00, con 29,713 afectados de Edesur y 1,454 de Edenor.

La ola de calor también complicó la situación. El 30 de diciembre, las temperaturas alcanzaron un máximo de 36,9 grados Celsius a las 15:00, y la sensación térmica se mantuvo elevada durante toda la noche, haciendo que el apagón fuera aún más advertido y comentado por los usuarios.