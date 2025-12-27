Éxito rotundo en la primera edición de «La Noche de los Comercios» en Rawson, con gran respaldo de la comunidad.

El pasado martes, Rawson se iluminó con "La Noche de los Comercios", una fiesta comercial que atrajo a vecinos y visitantes con promociones, actividades culturales y un ambiente festivo que preludia las fiestas de fin de año.

Desde las 20 hasta las 23 horas, la ciudad se convirtió en el escenario ideal para disfrutar de descuentos y sorteos, gracias a una colaboración entre la Municipalidad, la Cámara de Comercio y el sector empresarial local. Este evento inaugural reunió una variedad de actividades para fomentar un mayor movimiento comercial y atraer a las familias.

Una Celebración Impresionante

El intendente de Rawson, Damián Biss, junto a su equipo, como la secretaria de Hacienda, Macarena Flamarique, y el secretario de Educación, Cultura y Recreación, Daniel Tamame, estuvieron presentes para respaldar esta iniciativa que integró diferentes áreas del gobierno local.

Actividades para Todos

La velada incluyó espectáculos culturales ubicados estratégicamente por la ciudad, como clases de zumba, danzas folclóricas, y música en vivo, con la participación especial del Grinch y Papá Noel, quienes sumaron un toque mágico al evento. Los comercios seleccionados destacaban con carteles visibles y ofrecieron vouchers para canjear en sus tiendas y durante las actividades.

Las avenidas más concurridas, como Sarmiento y las intersecciones de Canito y Vucetich, fueron el núcleo de entretenimiento y celebración. La variedad de propuestas atrajo a una cantidad significativa de ciudadanos, creando un ambiente cálido y festivo.

Éxito y Colaboración en el Comercio Local

La secretaria de Hacienda, Macarena Flamarique, destacó el balance positivo de la jornada, elogiando la colaboración efectiva entre el sector público y privado. «Fue una iniciativa impulsada por los comerciantes, quienes se acercaron a la Cámara de Comercio y a la Municipalidad para organizarla juntos», comentó Flamarique.

Asimismo, Ariadna Saucedo, comerciante local, resaltó la importancia de la participación de los vecinos y el compromiso de cada comercio al ofrecer propuestas únicas. «Esta jornada fue un éxito rotundo y una experiencia nueva para la ciudad, demostrando el potencial de las acciones que revitalizan el comercio local», concluyó.