Autores Bloquean Acuerdo con Anthropic y Llevan Pleito a la Justicia en EE.UU.

Un grupo de autores destacados, entre ellos John Carreyrou, se opone a un acuerdo con Anthropic en el marco de una demanda colectiva que promete redefinir las reglas del juego para la inteligencia artificial.

Autores reconocidos han tomado una postura firme al rechazar la propuesta de acuerdo que Anthropic presentó en el contexto de una demanda colectiva relacionada con derechos de autor.

La Data en el Centro de la Controversia

Los demandantes consideran que aceptar «compensaciones simbólicas» por el uso de obras protegidas podría menospreciar el valor del trabajo creativo. Ante esta negativa, han iniciado una nueva acción judicial en EE. UU., ampliando su foco no solo a Anthropic, sino también a cinco gigantes del sector tecnológico.

El corazón de la denuncia radica en el uso de obras protegidas para el entrenamiento de sistemas de IA sin la correspondiente autorización ni compensación económica. Esta situación ha llevado a plantear la necesidad de gestionar los derechos de autor en los datasets de entrenamiento como un requisito fundamental para el sector.

Implicancias para el Futuro de la IA

Con el posible establecimiento de nuevas normativas, las empresas dedicadas a la creación de modelos de inteligencia artificial se verían obligadas a manejar de manera transparente y legal los derechos relacionados con los textos utilizados en su entrenamiento.

Presión por Licencias y Compensaciones Justas

El rechazo al acuerdo también anticipa un aumento en la presión por licencias y pagos justos hacia los creadores, lo que podría elevar significativamente el costo de formar modelos avanzados.

Aunque el desenlace de esta controversia judicial es aún incierto, la acción legal impulsada por Carreyrou y sus colegas podría acelerar cambios regulatorios y contractuales en el ámbito de la inteligencia artificial generativa.

En este contexto, la defensa de los derechos de autor se vuelve más apremiante frente al crecimiento de la inteligencia artificial. Para emprendedores y equipos legales, estar al tanto de estos procesos es esencial para anticipar riesgos y adaptar estrategias que resguarden tanto el desarrollo tecnológico como los activos intangibles.