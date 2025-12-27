Votación del Presupuesto 2026: Así se pronunciaron los senadores

Con 46 votos a favor y solo 25 en contra, el Senado aprueba el Presupuesto 2026, un hito importante para la administración de Javier Milei en un contexto político polarizado.

Este viernes, el Senado dio un paso significativo al aprobar el Presupuesto 2026, logrando 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La decisión se tomó durante una sesión especial dedicada a este crucial proyecto, vital para el Gobierno de Javier Milei.

Un presupuesto con media sanción previa

El proyecto había llegado con media sanción de la Cámara de Diputados y requería al menos la mitad más uno de los votos en el Senado para ser ratificado. Poco después, el oficialismo logró la aprobación de todos los capítulos necesarios para que se convirtiera en ley.

Apoyo de aliados y rechazo opositor

La Libertad Avanza, partido de Milei, consiguió el respaldo del PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo se opuso firmemente a la sanción del presupuesto.

Controversias en el camino

En la Cámara de Diputados, la oposición logró eliminar el controversial capítulo 11, que preveía la derogación de leyes fundamentales como el financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad.

Debate en el Senado sobre financiamiento educativo

En el Senado, el radicalismo cuestionó el artículo 30 del presupuesto, que eliminaba disposiciones esenciales de las leyes de Financiación Educativa, Educación Nacional, y otras vinculadas con la ciencia y la educación técnica. Sin embargo, solo tres senadores de la UCR decidieron cambiar su voto.

A pesar de las objeciones, el oficialismo logró la aprobación de este artículo con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, consolidando así su estrategia para el futuro del país.