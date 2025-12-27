Ezequiel Vega: «Cerramos un año muy positivo para las bolsas globales»

El analista Ezequiel Vega destaca un cierre de año prometedor en los mercados internacionales, impulsado por aumentos en los índices bursátiles y el notable desempeño de los metales preciosos.

En una reciente entrevista con Canal E, Ezequiel Vega, analista de mercados internacionales, analizó el desempeño excepcional que han tenido los mercados globales a lo largo de 2025, con un cierre que promete impulsar la confianza de los inversores.

Un Cierre de Año Esperanzador

La última semana del año reportó resultados positivos para los mercados financieros internacionales. Vega aseguró que “fue una semana muy favorable para las bolsas a nivel internacional”, constatando incrementos en casi todos los índices principales. El optimismo se reflejó tanto en Asia como en Europa y Estados Unidos, marcando un cierre sólido para los inversores.

Mejor Desempeño en Asia

Los mercados asiáticos lideraron el crecimiento, con el Nikkei 225 de Japón subiendo casi un 2%. Vega mencionó también avances en “el Kospi surcoreano y el CSI 300 de China”, lo cual confirma un impulso regional notable.

Un Rally Global

Esta tendencia positiva no se limitó a Asia. “Las bolsas europeas también reportaron aumentos, incluyendo las de España, Francia y Alemania, así como las de Estados Unidos”, indicó Vega. Está claro que “estamos cerrando un año bastante positivo para las bolsas a nivel global”, resaltando que la mayoría de las acciones operan en terreno positivo.

La Esencia de un Buen Desempeño

El analista atribuyó este comportamiento a una combinación de expectativas macroeconómicas más estables y flujos de capital que buscan posicionarse antes del cierre anual. “La mayoría de las acciones estuvieron al alza”, afirmó, lo que infunde optimismo en el corto plazo en los mercados internacionales.

Metales Preciosos: Oro y Plata en el Centro de Atención

Más allá de las acciones, el foco principal de este año se centró en los metales preciosos. Vega destacó que “el oro y la plata crecieron más de un 70% durante 2025”, lo que marca un desempeño histórico. Este crecimiento se considera el “récord más alto desde 1979”, impulsado por factores estructurales como la incertidumbre geopolítica y la debilidad del dólar.

Mirando Hacia el Futuro

De cara al 2026, Vega sugirió que esta tendencia podría continuar, enfatizando la importancia de la política monetaria en Estados Unidos. “La interacción entre Trump y Powell, así como la posible reducción de tasas de interés,” serán factores cruciales para determinar el rumbo de los metales. “Estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación para los metales preciosos”, concluyó.