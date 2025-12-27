Ventas de Juguetes en Córdoba Caen un 6,6% Esta Navidad

Las ventas en el sector minoristas de Córdoba experimentaron un leve aumento del 1,3% interanual en esta Navidad, si se ajustan por la inflación. Este modesto crecimiento fue revelado por un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizado entre el 23 y el 24 de diciembre, y refleja un consumo marcado por la austeridad y el impacto de la situación económica de las familias.

El ticket promedio alcanzó los $36.266, con variaciones notables entre diferentes rubros. Mientras que los artículos de calzado y marroquinería destacaron con un promedio de $60.041, las librerías se posicionaron como las más accesibles, con un ticket de $34.484.

Un Escenario Comercial Marcado por la Prudencia

En contraste con un ambiente festivo, el comercio se vio afectado por el cuidado económico del consumidor. Aproximadamente el 90% de las tiendas implementaron estrategias promocionales para estimular las ventas, aunque los resultados fueron dispares.

Un 32,7% de los comerciantes valoraron su desempeño como favorable, mientras que un 21,4% opinó que sus ventas fueron inferiores a lo esperado. Para el 45,9% restante, los resultados fueron coherentes con sus pronósticos.

El Rol del Financiamiento en las Compras

El financiamiento fue clave en esta temporada, con muchas compras realizadas mediante tarjetas de crédito, planes de cuotas que van de 3 a 12 meses, promociones bancarias y bonos provinciales.

Impacto Limitado en el Balance Mensual

En términos del efecto navideño en el balance mensual, el 40,9% de los comercios consideró que las ventas de fin de año contribuyeron sin alterar significativamente el resultado general. Un 31,1% notó un impacto moderado, mientras que solo 21,9% afirmó que la temporada fue determinante para mejorar sus cifras. Un 6,1% declaró que no hubo efecto alguno.

Rendimiento Diversificado por Sector

La investigación de CAME reveló una variabilidad significativa en el desempeño por rubros. La perfumería lideró las alzas con un crecimiento del 27,8%, seguida de cerca por calzado y marroquinería (3,3%) e indumentaria (1,3%).

Por otro lado, algunas categorías enfrentaron retrocesos, siendo la juguetería la más afectada, con una caída del 6,6%. La categoría de equipos de audio, video, celulares y accesorios disminuyó un 4%, seguidas de librerías con un retroceso del 1,4%.

El informe sugiere que, a pesar de la mayor previsibilidad en precios y el uso intensivo de herramientas comerciales, el consumo sigue siendo limitado, apoyándose principalmente en el crédito más que en un recuperado poder adquisitivo.