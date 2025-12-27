Video: Ataque con cuchillo y sustancias químicas en una fábrica de Japón deja más de una docena de heridos

Un episodio de violencia sacudió una fábrica de caucho en Japón, dejando un saldo alarmante de ocho personas heridas. Las autoridades investigan a un sospechoso detenido en el lugar de los hechos.

Detalles del Incidente en la Fábrica de Yokohama

El ataque se registró el viernes en la planta de la compañía Yokohama Rubber, situada en Mishima, en la prefectura de Shizuoka. Según los informes iniciales, varios trabajadores fueron apuñalados mientras otros resultaron afectados por un producto químico que se cree es blanqueador.

Victimas y Estado de Salud

Los servicios de emergencia trasladaron a ocho personas al hospital, cinco de las cuales se encuentran en estado crítico. La información médica detallada aún no ha sido confirmada por las autoridades locales.

Sospechoso Arrestado

La policía de la prefectura de Shizuoka ha detenido a un hombre de 38 años en relación con el ataque, acusándolo de intento de asesinato. Las circunstancias que rodean este violento acto están siendo investigadas a fondo para esclarecer lo sucedido.