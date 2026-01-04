Éxitos Políticos sin Impacto Económico

A medida que se cierra el año, el Gobierno argentino vive un momento de transformación que parecía impensable hace tres meses. La reciente victoria electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires ha marcado un giro significativo en el panorama político del país.

El 6 de septiembre pasado se convirtió en un día crucial. La derrota aplastante del oficialismo puso al descubierto los errores en la estrategia de campaña de La Libertad Avanza y la gestión de Karina Milei. En un tono reflexivo, el Presidente reconoció: «Tenemos que aprender de los errores cometidos». Sin embargo, queda la duda de cuánto de ese aprendizaje fue internalizado por su equipo durante la campaña electoral.

El Efecto del Peronismo en la Sociedad

Dos factores clave fueron determinantes en este cambio de rumbo. En primer lugar, la soberbia del kirchnerismo ante la posibilidad de su regreso generó inquietud en un sector de la población. Muchos, que habían decidido no participar en las elecciones provinciales, se dieron cuenta del riesgo que significaba una nueva victoria peronista y cambiaron su postura, acudiendo a votar el 26 de octubre para evitar un regreso a las políticas que desencadenaron una inflación anual del 211,4%.

Escándalo de Corrupción: ¿Un Aliado Inesperado?

Además, el escándalo de corrupción ligado a la Asociación del Fútbol Argentino se ha convertido en un factor que, de manera inesperada, ha beneficiado al oficialismo. Este caso, conocido como «Afagate», ha expuesto una cadena de irregularidades y lavado de dinero, revelando la persistencia de prácticas corruptas a lo largo de los años.

La Situación Político-Económica del Gobierno

Consolidándose en ambas cámaras del Congreso, el Gobierno disfruta de una mayor gobernabilidad que le permitirá implementar las medidas urgentes necesarias. Sin embargo, esto también plantea riesgos. Por un lado, se repite la tendencia peligrosa de gobernar a través de decretos. Por otro, Javier Milei no podrá atribuir al kirchnerismo los problemas futuros de su gestión.

Desigualdades Económicas Persistentes

A pesar de que el año pasado trajo cierto orden a la macroeconomía, aún no se ha traducido en mejoras palpables para la ciudadanía común. La falta de “derrame” económico sigue siendo uno de los mayores desafíos del Gobierno.

Cambios Controversiales dentro de la Ley de Inteligencia

Recientemente, la reforma de la ley de Inteligencia, promulgada mediante el decreto 941/2025, ha generado preocupación. Este decreto, una clara violación de la Constitución, permite la detención de personas en la vía pública, lo que ha sido criticado por destacados constitucionalistas. Daniel Sabsay ha apuntado que este tipo de decisiones deberían ser aprobadas por el Congreso, y el uso de este decreto por parte del actual Gobierno merecería una condena similar a la que se propuso contra el kirchnerismo.

Un Llamado a la Reflexión Ética

El relativismo moral se ha convertido en un mal endémico de la política argentina y mundial. Si Milei aspira a convertirse en un liderazgo de verdadero peso, es fundamental que evite cualquier tipo de avasallamiento a las normas democráticas.