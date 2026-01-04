Activos Clave Recomendados por Robert Kiyosaki

El reconocido inversor Robert Kiyosaki vuelve a emitir alertas sobre una posible crisis financiera mundial en 2026, ofreciendo perspectivas sobre cómo la inversión en activos reales podría ser esencial para navegar estos tiempos inciertos.

El inicio del nuevo año trae consigo una vez más las advertencias de Robert Kiyosaki sobre una futura crisis global. Tras un 2025 lleno de preocupaciones por desequilibrios económicos y un aumento de la deuda, Kiyosaki destaca la urgencia de prepararse ante cambios drásticos en el panorama financiero.

Una Oportunidad Financiera Única

En su canal de YouTube, Kiyosaki afirmó que 2026 no solo será un año de crisis, sino también «la mayor oportunidad financiera de nuestras vidas» para aquellos que logren adaptarse a las transformaciones del sistema. Según él, las actuales normas del sistema monetario están en un proceso de descomposición, lo que podría resultar en una transferencia de riqueza sin precedentes.

Riesgos y Oportunidades en el Escenario Global

El autor también señaló que China enfrenta desafíos significativos, entre los que se incluyen desequilibrios internos y un creciente endeudamiento. Kiyosaki advierte que, para que esta crisis se materialice, podría ser necesaria solo una situación imprevisible que desate el colapso.

Los Activos que Podrían Salvarte

A pesar de su enfoque pesimista, Kiyosaki alienta a sus seguidores a incrementar su patrimonio aprovechando la volatilidad actual. Advierte que aquellos que optan por ahorrar en efectivo pueden quedar en desventaja frente a los que eligen invertir en activos como Bitcoin, oro, plata, bienes raíces y negocios con flujo de caja.

Rendimiento de Activos Clave

Sus recomendaciones no son infundadas, ya que en el último año, el oro ha subido un 65,87%, mientras que la plata ha experimentado un aumento del 147,89%. Sin embargo, Bitcoin retrocedió un 29,68% desde su máximo, aunque aún mantiene un valor significativo de 87.899 dólares.

Detrás del Éxito: El Imperio Kiyosaki

Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, ha construido un auténtico imperio en el ámbito de las finanzas personales. Más allá de las ventas de sus libros, ha establecido un amplio entramado empresarial bajo su marca Rich Dad.

Su modelo incluye una red de empresas como Rich Dad LLC, además de franquicias que permiten a otros utilizar su material para ofrecer cursos y eventos, expandiendo así su alcance sin necesidad de operar directamente en cada región.

Conferencias, asesorías y presencia activa en redes sociales forman parte de su estrategia, consolidando su marca personal y generando ingresos continuos.