Venezuela en Vivo: Maduro en EE.UU. y Últimas Noticias de Trump, Actualización Continua

Irán Repudia la Agresión Militar de EE. UU. Contra Venezuela

El país persa se pronunció fuertemente tras el intento de secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, catalogando la acción como terrorismo de Estado.

Irán ha expresado su desacuerdo con la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, calificando el acto de agresión como un ataque directo a la soberanía del país sudamericano. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, comunicó su postura en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yvan Eduardo Gil Pinto, el pasado sábado por la noche.

Un Llamado a la Soberanía Nacional Durante la conversación, Araghchi condenó firmemente la acción de los Estados Unidos, afirmando que esta representa un claro desafío a la voluntad y el derecho del pueblo venezolano. Irán reafirmó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, reconociendo su legitimidad en el contexto actual.