El reciente hallazgo de explosivos en Serbia ha desatado especulaciones sobre un posible complot de inteligencia ruso, justo en la antesala de las elecciones húngaras. Expertos sostienen que la cantidad encontrada no sería suficiente para dañar significativamente las infraestructuras clave.

¿Qué Sucedió en Serbia?

La semana pasada, la agencia de seguridad militar de Serbia confiscó 4 kilogramos de explosivos en Kanjiža. A pesar de la gravedad del descubrimiento, un exgeneral ucraniano y especialista en municiones, Mykola Zentsev, declaró que esta cantidad no podría causar una ruptura significativa en el gasoducto Balkan Stream.

Análisis de los Expertos

Zentsev y su equipo en Andromeda realizaron cálculos sobre el tipo de conexión que transporta gas ruso a Hungría. Según ellos, se necesitaría una cantidad mucho mayor de explosivos para provocar un daño real. “Cuatro kilogramos no son suficientes para paralizar el gasoducto”, afirmó el experto.

Impacto Potencial de los Explosivos

Incluso si se colocaran de manera óptima, Zentsev sostiene que los 4 kg de explosivos resultarían en un daño localizado, reparable en pocos días, sin interrumpir el suministro a largo plazo. Esto no se alinearía con el objetivo típico de un acto de sabotaje, que busca inutilizar una infraestructura por semanas o meses, lo que le lleva a concluir que esto fue más una provocación que un ataque real.

Reacciones Políticas en Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue informado del hallazgo por el presidente serbio, Aleksandar Vučić. Orbán insinuó que Ucrania podría estar detrás de este incidente, describiéndolo como un “ataque a nuestra soberanía”. Este tapiz de acusaciones adquiere especial relevancia a medida que se acercan las elecciones en Hungría, donde Orbán enfrenta una dura competencia.

Acusaciones de la Oposición

Péter Magyar, líder de la oposición en Hungría, acusó a Orbán de intentar sembrar miedo entre su población a través de operaciones de bandera falsa. En contraste, Ucrania ha negado cualquier implicación, una postura respaldada por el jefe de la agencia de seguridad militar de Serbia.

¿Quién se Beneficia?

Zentsev planteó que las partes más beneficiadas podrían ser el gobierno húngaro actual, que obtendría ventaja política a nivel interno, y Rusia, que busca desacreditar a Ucrania ante la comunidad internacional. Su afirmación se basa en la premisa de que la situación podría ser manipulada para fortalecer la posición de Orbán en un entorno electoral tenso.

La Postura de Rusia y su Reacción

Desde su embajada en Budapest, Rusia desmintió las acusaciones de implicación en el incidente, llamando “falsedades abiertas” a las especulaciones de una intervención del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. Sin embargo, los analistas presionan para que se examine más de cerca el contexto y las verdaderas intenciones detrás de este extraño suceso.