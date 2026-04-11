Regularización de Migrantes a un Paso de su Finalización: Solo Falta el Visto Bueno del Consejo de Ministros

Después de meses de incertidumbre, el proceso de regularización extraordinaria para miles de migrantes en España está a punto de tomar un nuevo impulso, gracias al apoyo del Consejo de Estado. ¿Qué significa esto para quienes esperan su oportunidad?

Un Paso Decisivo en el Proceso

El Gobierno español ha recibido un impulso significativo para la regularización extraordinaria de migrantes, luego de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen favorable. Este paso es crucial para garantizar la legalidad del procedimiento, a pesar de que no es vinculante, su omisión podría haber invalidado la medida.

Impulsando la Integración Social

Las autoridades argumentan que la regularización busca fomentar la integración social y disminuir la irregularidad. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se están realizando ajustes conforme a las recomendaciones del Consejo, con el objetivo de presentar un texto definitivo en el Consejo de Ministros antes del 14 de abril.

Recomendaciones Clave

El Consejo ha sugerido considerar como vulnerables a los migrantes que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y lleven al menos cinco meses en situación irregular. Esta medida busca abordar la realidad de quienes, a pesar de su tiempo en España, enfrentan obstáculos significativos para regularizar su situación.

Desafíos para los Migrantes

El movimiento Regularización Ya, que agrupa a diversos colectivos de migrantes, ha expresado su preocupación por los requisitos documentales que se proponen. Especialmente, la exigencia de un certificado de vulnerabilidad podría generar una carga adicional para las entidades sociales, ya que muchos migrantes no están empadronados.

Dificultades Administrativas

Además, obtener certificados de antecedentes penales en los países de origen de algunos migrantes puede ser problemático. Muchos consulados ponen condiciones estrictas o, incluso, no emiten estos documentos, lo cual complica la regularización para aquellos que provienen de naciones como Gambia, Honduras, Senegal o Guinea Conakri.

¿Quiénes Se Beneficiarán?

La regularización extraordinaria permitirá a los migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo, siempre que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido en el país de manera continua durante al menos cinco meses. Serán excluidos aquellos con antecedentes penales graves.

Apoyo Ciudadano a la Iniciativa

La estrategia del Gobierno se basa en una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas, que fue bloqueada en el Congreso. Ante la falta de consenso, el Ejecutivo optó por implementar la regularización mediante un real decreto tras alcanzar un acuerdo con Podemos a principios de este año.

Expectativas de Solicitudes

El Gobierno estima que la regularización podría traducirse en aproximadamente 750.000 solicitudes, aunque se prevé que el número de beneficiarios efectivos pueda reducirse a unas 500.000 personas. Este sería el sexto proceso de regularización llevado a cabo en España desde los años 80, siendo el último en 2005.