Kuru presenta su nueva tarjeta regalo para facilitar premios a empleados

La innovadora **Tarjeta Regalo** de Kuru promete simplificar la manera en que las empresas reconocen y premian a sus colaboradores, ofreciendo soluciones inmediatas sin complicaciones administrativas.

La reciente incorporación de Kuru, la **Tarjeta Regalo**, es una herramienta valiosa para empresas que buscan eliminar obstáculos en sus programas de incentivos. Este producto facilita la entrega de premios y reconocimiento de manera instantánea, eliminando la necesidad de registros previos.

Una Solución Ágil para Incentivos Empresariales

La **Tarjeta Regalo** está diseñada para ofrecer a las organizaciones una opción eficiente y adaptable a las necesidades de incentivos, tanto para empleados como para canales de distribución. Ariel Peralta Aliano, Co-Fundador de KURU, explica que «frecuentemente, las empresas necesitan otorgar beneficios sin contar con datos previos de los beneficiarios, lo que ralentiza procesos.» Este innovador enfoque permite actuar con rapidez, ideal para sorteos o reconocimientos inmediatos.

Beneficios y Flexibilidad en la Estrategia de Reconocimiento

La tarjeta, disponible en formatos **físico y virtual**, permite a las empresas reconocer logros en tiempo real. Por ejemplo, pueden adquirir un lote de tarjetas para ser entregadas durante eventos, premiar a vendedores de distribuidores o celebrar logros alcanzados sin los trámites habituales.

«El énfasis está en minimizar la fricción. Las empresas a menudo necesitan hacer reconocimientos instantáneos, y los métodos tradicionales no siempre son efectivos,» afirma Peralta Aliano.

Seguridad y Cumplimiento Normativo Garantizados

La **Tarjeta Regalo** incluye restricciones que aseguran su uso responsable, como montos máximos de carga y exclusividad en la moneda local. Estas características están alineadas con regulaciones anti lavado de dinero y normas del BCRA y la UIF.

Peralta Aliano señala que «todas las áreas de la empresa pueden beneficiarse de esta herramienta, desde Recursos Humanos hasta Marketing, al ofrecer recompensas rápidas y eficientes.»

Cobertura Nacional y Accesibilidad

Gracias a su integración con la red **Mastercard**, la tarjeta cuenta con cobertura a nivel nacional. Además, puede ser utilizada con billeteras digitales populares como **Mercado Pago** y **MODO**, facilitando su adopción incluso a través de medios de comunicación comunes como WhatsApp y correos electrónicos.

El Crecimiento de Kuru y su Futuro en el Mercado

Con el lanzamiento de la **Tarjeta Regalo**, Kuru no solo complementa su oferta de tarjetas recargables destinadas a beneficios recurrentes, sino que también amplia su gama hacia soluciones más dinámicas. En un contexto que demanda rapidez y calidad en el reconocimiento, Kuru se posiciona como un líder en este ámbito.

«En 2025, logramos un crecimiento mensual del 27% y aspiramos a mantener este ritmo en 2026,» añade el cofundador, quien menciona que Kuru ya cuenta con más de **120 clientes** en diversos sectores y planea duplicar esa cifra en el año siguiente.