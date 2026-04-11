Recoleta: Nuevo restaurante en mansión restaurada ofrece exquisiteces de un chef destacado

La emblemática Mansión Mihura, un legado arquitectónico de Buenos Aires, vuelve a la vida en el corazón de Recoleta, tras más de un siglo de historia. El Recoleta Grand Hotel la incorpora a su oferta, brindando una experiencia gastronómica única centrada en la cocina francesa con productos locales.

Un Vistazo a la Historia de la Mansión Mihura

Ubicada en el angosto tramo de la Avenida Las Heras, esta mansión ha cambiado de dueño a lo largo del tiempo, incluso perteneciendo a la famosa familia Anchorena. Hoy, es un emblemático bien de interés histórico protegido de la ciudad.

Construida en 1922 por Eduardo Lanús para Francisco Mihura, fue galardonada ese mismo año con el segundo premio a la mejor fachada de Buenos Aires. Su estilo neoclásico y los lujosos detalles la hicieron destacar, manteniéndose relevante hasta nuestros días.

Un Nuevo Capítulo para el Recoleta Grand Hotel

Tras una extensa restauración, la Mansión Mihura se incorpora oficialmente al Recoleta Grand Hotel, ahora parte de la colección Tribute Portfolio de Marriott International. El proceso, que comenzó antes de la pandemia, enfrentó retos significativos, incluido un riesgo de derrumbe que llevó a obtener excepciones gubernamentales para su expansión.

Juan Pablo, el gerente del hotel, explica que las habitaciones fueron renovadas y el patio antiguo se transformó en un vibrante restaurante, Atrium, que promete ser el corazón del hotel.

Gastronomía con Estilo Propio

La propuesta culinaria, bajo la dirección del chef Maximiliano Matsumoto, fusiona la técnica francesa con productos argentinos. «Atrium es una brasserie porteña que invita a disfrutar de la comida cotidiana con un toque especial», comenta Matsumoto.

Entre los platos destacados, se encuentran los langostinos gratinados y ostras frescas con ponzu de nabo ahumado. También se pueden disfrutar opciones más reconfortantes, como el chuletón tipo tomahawk, ideal para compartir entre amigos y familiares.

Experiencias Únicas en Cada Espacio

La Mansión ofrece tres ambientes distintos. El restaurante Atrium, que funciona todo el día, y un bar que brinda cocteles únicos y un enfoque creativo en recetas tradicionales. Además, se prepara un espacio de fine dining que espera elevar la experiencia gastronómica sin formalidades excesivas.

Esta metamorfosis de la Mansión Mihura no solo celebra su rica historia, sino que también promete un futuro lleno de sabor y sofisticación, donde la tradición y la innovación coexisten en armonía.