Hummus y Pastrón: Calidad y Accesibilidad en Cada Bocado

Los hermanos Waisman han sorprendido una vez más al público al abrir un nuevo restaurante en el corazón de Buenos Aires, fusionando sabores levantinos con una propuesta contemporánea que promete deleitar a los amantes de la buena cocina.

Un Nuevo Proyecto en la Escena Gastronómica

Este nuevo establecimiento, que se suma al exitoso legado del grupo, ofrece una deliciosa mezcla de sabores inspirados en el Mediterráneo oriental. Su propuesta se destaca tras el éxito de otros conceptos como La Taberna y Sottovoce, cada uno aportando su propio giro a la rica cocina porteña.

La Inspiración Detrás del Nombre

El restaurante toma su nombre de Edmund Allenby, un destacado general británico de la Primera Guerra Mundial, y refleja una conexión con la historia y cultura del Medio Oriente. La elección del nombre sugiere una exploración profunda de los sabores de la región, presentados con un toque moderno y atractivo.

Una Experiencia Gastronómica en un Espacio Único

Diseñado para ser luminoso y acogedor, el local cuenta con una cocina abierta que invita a los comensales a disfrutar del arte culinario en acción. La carta es variada y está pensada para satisfacer todo tipo de paladares.

Delicias para Degustar

La experiencia comienza con un caliente pan de bagel acompañado de aceite de oliva infusionado con za’atar, una combinación que promete un inicio cautivador. El hummus, cremoso y fresco, se combina perfectamente con pickles equilibrados, mientras que el pan laffa recién horneado completa este momento.

Sorpresas en Cada Plato

Entre las opciones más audaces, se encuentran los cigarros marroquíes de masa filo, un plato crujiente y lleno de sabor, y los sorprendentes ribs de choclo, que aportan una textura y gusto únicos. El sándwich de pastrami, servido en un pan tostado, se destaca por su delicioso sabor y acompañamientos perfectos.

Un Dulce Final y Acompañamientos Frescos

Para culminar la experiencia, el flan Allenby se presenta como un cierre perfumado y delicioso. Además, la carta de vinos y la selección de kombuchas ofrecen opciones para complementar cualquier platillo, todo servido por un equipo atento y capacitado.