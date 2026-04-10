Milei Brilla, Cristina en el Podio y Adorni Escapa del Último Lugar

Una nueva encuesta nacional pone de manifiesto las dinámicas cambiantes de la política argentina, con figuras marcadas por sus altibajos en la percepción pública. Entre los más destacados, Javier Milei se mantiene a la cabeza, mientras que su hermano, Karina, y Manuel Adorni ocupan los últimos puestos.

Análisis de la Encuesta de Trends

El sondeo realizado por Trends abarcó 2,000 casos entre el 29 y el 31 de marzo y tiene un margen de error de ±2.2%. Revela que, por primera vez en el año, el Partido Justicialista y Axel Kicillof superan a La Libertad Avanza y Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. Este cambio refleja un momento crítico para la política argentina, atrapada entre una economía en crisis y escándalos políticos.

El Ranking de Imágenes: Un Contexto Tenso

La encuesta también revela que, a pesar de la inestabilidad, Javier Milei sigue siendo el líder en el ranking de imágenes. Con una imagen positiva del 42% y una negativa del 58%, su balance es de 16 puntos negativos, una situación complicada pero menos drástica que la de otros políticos.

Los Oponentes Más Relevantes

Le siguen en la lista Axel Kicillof y Cristina Kirchner, quienes presentan balances de +39%/-57% y +37%/-60%, respectivamente. La ausencia de la senadora Patricia Bullrich en este estudio plantea interrogantes, dado que en otras encuestas ha mostrado imagen superior a la del presidente.

El Controversial «Caso Adorni»

El sondeo también examina la imagen de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien ha sufrido un notable descenso en su aceptación pública, pasando de una imagen positiva del 45% en enero a solo 30% en marzo. Este declive se ha visto impulsado por cuestionamientos sobre gastos y viajes, incluyendo uno en el avión presidencial.

Percepción Pública de Adorni

Un 62% considera que las polémicas en torno a Adorni son graves, y el 57% opina que su imagen perjudica al Gobierno Nacional. Este panorama adverso podría complicar aún más la gestión del actual gabinete en los próximos meses.