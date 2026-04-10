Euro hoy: Cotización del 10 de abril

El euro blue alcanza cifras significativas este 10 de abril de 2026, generando interés y expectativas en el mercado cambiario argentino. Aquí te contamos todos los detalles sobre su valorización.

El Euro Blue en Números

En el mercado informal, el euro blue se establece hoy en $1.716,75 para la compra y $1.651,75 para la venta. Este valor suele ser más elevado que el del euro oficial, ya que este último es adquirido en bancos y tiene una cotización más establecida. Sin embargo, gracias a la política de «sinceramiento», la diferencia entre ambos términos está comenzando a disminuir.

Euro Oficial: Cotización Actual

De acuerdo a la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial hoy se puede adquirir a $1.555,00 y se vende a $1.655,00.

El mercado permanece atento: acciones en baja y bonos al alza ante incertidumbres en Medio Oriente.

Euro Tarjeta: Qué Esperar

El euro tarjeta, también conocido como euro turista, se encuentra en el mercado a $2.167,65 para la compra y $1.573,08 para la venta, reflejando los gastos realizados con tarjeta en el extranjero.

Cotizaciones en Diferentes Bancos

Este viernes 10 de abril, el euro presenta las siguientes cotizaciones en algunos de los principales bancos argentinos:

Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.561,00 comprador y $1.657,00 vendedor.

Banco Francés: $1.600,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Estados Unidos analiza la posibilidad de levantar sanciones al Banco Central de Venezuela.

El Dólar Blue Hoy

En otro ámbito, el dólar blue se cotiza en el mercado paralelo a $1.380,00 para la compra y $1.390,00 para la venta. Este tipo de cambio refleja un valor más alto que el oficial, dado que el dólar se adquiere en el sistema bancario, donde su cotización es más controlada.

Colombia implementará medidas que obligan a los fondos de pensiones a reducir sus inversiones en el exterior.

Este panorama de cotizaciones resalta la complejidad del mercado cambiario en Argentina y su impacto en la economía local, aspecto que sigue generando gran interés entre los operadores y ciudadanos.