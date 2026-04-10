La industria cayó 8,7% interanual en febrero, revela el INDEC

Desplome en la Industria Argentina: Un Análisis Crítico

La industria argentina enfrenta un nuevo golpe, con caídas alarmantes en su producción que afectan gravemente la economía y el empleo en el país.

Caída Alarmante en la Producción Industrial

En febrero de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró una caída del 8,7% en comparación interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este descenso refleja una disminución del 6,0% acumulada en los primeros dos meses del año respecto al mismo periodo del año anterior.

Un Desempeño Consistente de Retroceso

La crisis se manifiesta no solo en el año en curso, sino que marca la octava caída consecutiva del sector. Desde julio hasta febrero, las cifras impresionan: en julio la caída fue de -0,7%, y en febrero, llegó a -4%, evidenciando una tendencia preocupante.

Impacto en Diversos Sectores

En el mes de referencia, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera evidenciaron caídas anuales. Sectores clave como “Alimentos y bebidas” y “Prendas de vestir” han sido especialmente afectados, con retrocesos del 6,9% y 18,2%, respectivamente.

La Observación de Expertos

Hernan Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), subrayó que la actividad industrial se encuentra casi 10 puntos por debajo del promedio de enero a noviembre de 2023, lo que plantea serias inquietudes sobre la dirección del sector.

Crisis en la Industria Textil: Un Futuro Incierto

La caída también alcanza al sector textil, que experimentó su mayor descenso desde 2016, con un retroceso del 23,9% en enero. La capacidad instalada de este sector se ha reducido drásticamente, con apenas un 24% de utilización en comparación con el 53,6%% de la industria en general.

Los Sectores Más Afectados

Los sectores vinculados al consumo y la inversión, como textiles, maquinaria y automotriz, sufrieron las peores caídas. Estas áreas son particularmente vulnerables ante un clima económico incierto y con acceso limitado al crédito.

Esperanzas para el Futuro

A pesar de la crítica situación, desde el Centro de Estudios de Políticas Económicas (CEPEC) sugieren que podrían existir «indicios iniciales de estabilización». No obstante, la recuperación del consumo y la inversión será clave para cambiar la tendencia actual de declive.

Reflexiones Finales

El panorama industrial argentino se enfrenta a desafíos significativos que podrían determinar su orientación futura. Mientras los actores del mercado observan con cautela, es fundamental que se implementen políticas efectivas para restaurar la confianza y activar el crecimiento.