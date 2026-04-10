Construcción: «La industria opera al 50% de su capacidad»

La industria de la construcción se enfrenta a un complejo escenario, donde la incertidumbre económica y una capacidad de trabajo limitada son protagonistas. Este contexto lleva a los actores del sector a cuestionar la sostenibilidad de su actividad.

La situación actual de la industria constructora es preocupante. Gerardo Antonio Fernández, líder del sector, afirmó que “la industria en su conjunto hoy está trabajando al 50% de su capacidad”, una cifra que pone de manifiesto la grave situación que atraviesa este sector vital para la economía argentina.

Desigualdades y Dificultades en la Recuperación

Fernández describió una Argentina con marcadas desigualdades en su actividad constructiva. Mientras que ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén presentan cierta estabilidad, otras regiones enfrentan caídas superiores al 50%. “La compensación de promedios es engañosa”, advirtió, refiriéndose a la falta de equidad en el desarrollo regional.

Además, cuestionó el optimismo que rodea a sectores como la minería y el petróleo, señalando que, a pesar de sus buenos resultados, no generan el mismo impacto expansivo que la construcción: “ese sector no distribuye beneficios como lo hace nuestra industria”.

Fernández resaltó que, a pesar de algunos indicadores macroeconómicos alentadores, la realidad cotidiana de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores sigue siendo complicada. “No hay macro sin micro”, insistió, evidenciando que las cifras optimistas no se traducen en mejoras reales para la población.

La Incertidumbre como Principal Obstáculo

Uno de los mayores desafíos del sector es la falta de confianza. Fernández explicó que “hoy día el privado no se está animando a invertir”, debido a la inestabilidad económica y política que lleva a resguardar fondos en lugar de invertir en proyectos productivos.

El impacto de este panorama se refleja en el comportamiento de las empresas, muchas de las cuales han tenido que desprenderse de activos para mantenerse a flote: “han vendido dólares, departamentos y maquinaria”. Esto, sumado al constante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, plantea un futuro incierto.

A pesar del diagnóstico sombrío, Fernández dejó entrever un atisbo de optimismo: “estamos cerca de una recuperación”, aunque esta dependerá de la estabilidad y confianza que logren consolidarse en el ambiente económico. No obstante, concluyó de manera realista: “la foto de hoy no es buena”.