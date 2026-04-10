Todo sobre los Créditos Hipotecarios UVA: Claves, Tasas y Riesgos en Argentina

El reciente relanzamiento de los créditos hipotecarios UVA en Argentina genera un renovado interés sobre cómo enfrentar el desafío de acceder a una vivienda en un contexto de inflación persistente. Expertos consideran estos créditos como una opción atractiva para quienes buscan cumplir el sueño de la casa propia.

Los créditos hipotecarios UVA se presentan como una solución interesante en la actualidad. Según Elisabet Piacentini, especialista en pymes y tributos, “la manera de alcanzar la vivienda propia es a través de un crédito hipotecario, que se está implementando con éxito en diversos países”.

Piacentini resalta que estos préstamos, que se ajustan según la inflación, cuentan con extensos plazos de pago y cuotas iniciales accesibles. “Con un préstamo a 30 años, la cuota se actualiza conforme la inflación”, explicó, añadiendo que este sistema está diseñado para prevenir la morosidad, alineando el costo del préstamo con el crecimiento de los ingresos y precios.

Crecimiento Sustancial en el Crédito Hipotecario

El número de créditos hipotecarios otorgados ha sido notable, alcanzando más de 40 mil en el último año. Las tasas de interés se ubicaban entre el 4% y el 5% anuales al inicio, aunque ahora han experimentado ciertos cambios, estabilizándose en niveles moderados.

Consejos para Evaluar Opciones

Al ponderar un crédito hipotecario, Piacentini aconseja explorar múltiples alternativas. “Es crucial comparar al menos tres entidades financieras”, enfatizó, añadiendo que los simuladores son herramientas útiles para desglosar costos y condiciones.

La diferencia en tasas entre bancos puede ser considerable, oscilando entre el 6% y el 12%. Adicionalmente, algunas entidades ofrecen beneficios si los ingresos se acreditan en ellas, como es el caso de Banco Nación, que proporciona bonificaciones atractivas en las tasas.

Ampliando el Monto del Crédito

El acceso a mayores montos también es posible al sumar ingresos familiares, permitiendo incluir hasta tres personas. “El monto de la cuota no debe superar el 25% de los ingresos acreditados”, comentó Piacentini, aumentando así las posibilidades económicas del solicitante.

Tasas Subsididas y Programas Especiales

Además, es importante considerar los programas de tasas subsididas, como los que ofrece el Banco Ciudad para compras en circuitos específicos, lo que podría mejorar significativamente las condiciones de financiación.

Desafíos para las Pymes

Más allá del ámbito hipotecario, Piacentini advirtió sobre la problemática del financiamiento en el sector productivo. “El acceso al crédito se vuelva complicado para las pymes debido a las altas tasas de interés”, resaltó.

El contexto económico afecta tanto a familias como a empresas, generando un escenario donde la deuda es generalizada y la demanda se encuentra restringida. “La población carece de dinero circulante”, indicó, lo que frena las actividades económicas.

Desde el sector empresario, se reclama una estrategia integral que facilite créditos más accesibles para estimular la demanda. “Es esencial un plan de pagos amplio para las deudas fiscales”, expresó. También señaló la urgencia de herramientas legales que ayuden a regularizar obligaciones, dado que el incumplimiento puede resultar en embargos.