Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, firma declaraciones de la SIP

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reafirmó el compromiso de su país con la libertad de expresión al firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta II, en un acto que reunió a importantes representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un evento oficial realizado en la Torre Ejecutiva, Orsi estuvo acompañado por una delegación internacional de la SIP que visitó Uruguay para dialogar sobre el panorama del periodismo en la nación. Este gesto subraya la importancia que el país otorga a las libertades de prensa y expresión en un contexto democrático.

Un Acto Simbólico y Significativo

Durante su intervención, Carlos Jornet, primer vicepresidente de la SIP y director de La Voz del Interior en Argentina, destacó que Uruguay ha sido pionero en apoyar la Declaración de Chapultepec desde 1994. Orsi se convierte así en el primer líder del Cono Sur en respaldar la Declaración de Salta II, lo que señala una clara postura a favor de un clima de diálogo y respeto en la sociedad uruguaya.

Libertades de Expresión en Uruguay

Jornet resaltó que, a pesar de ciertas señales de deterioro en el respeto a las libertades, Uruguay sigue siendo reconocido como un país con baja restricción a la libertad de expresión y de prensa. En su mensaje, instó al presidente Orsi a hacer de este gesto una marca perdurable de su gestión, promoviendo un entorno donde se valoren el disenso y los consensos.

El Mensaje de Orsi: Compromiso y Responsabilidad

Tras firmar las declaraciones, Orsi expresó su honor y responsabilidad al respaldar estas iniciativas. Afirmó que no se trata de una mera formalidad, sino de un compromiso genuino con los derechos fundamentales que sustentan una sociedad democrática, fundamentalmente defendiendo la libertad de expresión.

Construyendo un Futuro Sostenible

Orsi enfatizó que, al acercarse al 2025, año en que se conmemorarán 40 años de retorno a la democracia, es crucial que el debate público se base en el respeto y no en ataques personales ni desinformación. Este enfoque, según el mandatario, es vital para fortalecer las bases democráticas del país.

Diálogo y Evaluación de la Libertad de Prensa

Antes de la firma, Orsi y su equipo se reunieron con la delegación de la SIP para analizar la situación de la libertad de prensa en Uruguay y en el continente. La delegación incluyó a figuras destacadas del periodismo de América, quienes también sostuvieron encuentros con autoridades locales y directivos de medios de comunicación.

Reconocimiento Internacional a la Declaración de Chapultepec y Salta II

Ambas declaraciones destacan la importancia de las libertades públicas e individuales. La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, promueve estos valores como fundamentales para garantizar los derechos humanos, mientras que la contemporánea Salta II aborda los desafíos actuales en la era digital, enfatizando la necesidad de proteger las libertades en un contexto de nuevas tecnologías de información y comunicación.