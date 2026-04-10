Funcionarios del Ministerio de Economía revelan su experiencia con créditos hipotecarios del Banco Nación

Emergencia en el Gobierno: Funcionarios Defienden Créditos Hipotecarios del Banco Nación

En medio de la controversia sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del gobierno de Javier Milei, dos importantes figuras oficiales se pronuncian sobre la legalidad de las operaciones.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, han asegurado que no hubo irregularidades en el acceso a estos créditos. Ambos destacan la moralidad y transparencia de su administración, buscando calmar las críticas que surgieron tras las acusaciones.

Defensa de la Legalidad: «Nada Inmoral»

Núñez argumentó en el programa Las Tres Anclas que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder al mismo tipo de crédito. “No hicimos nada ilegal ni inmoral; elegimos Banco Nación porque es donde cobramos nuestros sueldos y confiamos en sus productos”, explicó. Afirmó que la tasa que ofrecía el banco era “la más competitiva” del mercado.

Un Bajo Porcentaje de Funcionarios Involucrados

En su defensa, Núñez mencionó que, de los 27.000 créditos hipotecarios entregados por el Banco Nación, solo un 0.2% correspondía a funcionarios. «Lo más importante es que esta tasa era accesible para todos, no hubo tasa preferencial», añadió, enfatizando que esta iniciativa busca facilitar a los argentinos la adquisición de vivienda.

Investigación Judicial en Curso

Las acusaciones han llevado a que al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza estén en el foco de una investigación judicial. Los créditos en cuestión ascienden a unos 2.500 millones de pesos y se estudian las condiciones bajo las cuales fueron otorgados, en especial si hubo alguna irregularidad que pudiera perjudicar al Estado.

Un Contexto Macroecónomico Favorable

Furiase explicó que la reciente apertura de créditos hipotecarios en 2024 corresponde a una estabilización macroeconómica, con inflación y tasas de interés en descenso. «La última ventana para créditos se abrió en 2017, así que este cambio es significativo», agregó, resaltando el impacto de estos préstamos en el mercado inmobiliario.

El Desafío de Justificar las Condiciones