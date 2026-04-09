Nacha Guevara arremete contra diputados por Ley de Glaciares: «Esto no tiene perdón»

Nacha Guevara Expresa su Indignación por la Nueva Ley de Glaciares

La reconocida actriz y cantante Nacha Guevara no oculta su descontento tras la reciente aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso argentino. Sus palabras contundentes han resonado en las redes sociales, generando debate en torno a este controvertido proyecto.

Un Mensaje Directo a los Legisladores

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Nacha Guevara comenzó diciendo: “Hoy estoy muy enojada. Quiero dirigirme a aquellos que aprobarán la Ley de Glaciares”. En un tono de evidente frustración, la artista se manifestó contra la ley poco antes de su sanción.

En su publicación, Guevara escribió: “Hoy 8 de abril votan la vergonzosa ley de Glaciares… tristeza total”, acompañando su mensaje con etiquetas a Greenpeace, Activa Congreso y al propio Congreso de Argentina. Su mensaje fue claro: está profundamente preocupada por las consecuencias que puede traer esta legislación.

Un Futuro Preocupante

La actriz no se detuvo ahí, añadiendo con firmeza: “Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad, terminal tal vez, les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano”. Su declaración reforzó su postura en contra de lo que considera una decisión irresponsable.

Una Aprobación Controvertida

Guevara también afirmó: “Lo que hacen hoy, al aprobar esta ley, no tiene perdón”. En un tono desafiante, concluyó su mensaje con una advertencia: “Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta… esta no tiene perdón”. Su fuerte crítica ha resonado en un ambiente tenso y lleno de incertidumbres.

Resultados de la Votación

Finalmente, la Ley de Glaciares fue aprobada en la madrugada del jueves en la Cámara Baja, con un resultado de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Las organizaciones ambientalistas y varios ciudadanos ya han anunciado su intención de judicializar esta iniciativa, evidenciando el rechazo que genera en amplios sectores de la sociedad.