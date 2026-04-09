8 Claves de la Reforma Aprobada por Diputados: Todo lo que Debes Saber

La reforma a la ley que protege los glaciares en Argentina ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, generando reacciones diversas sobre su impacto en el medio ambiente y la minería en el país.

Un Debate Apasionante

En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, una medida que ha generado intensas discusiones sobre el equilibrio entre el desarrollo minero y la protección ambiental.

Detalles de la Votación

Con un resultado de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la modificación de la ley 26.639 redefine las áreas protegidas y las zonas donde se puede llevar a cabo la explotación minera. Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno y apoyada por varios gobernadores que buscan promover el desarrollo de la minería en sus territorios.

¿Qué son los Glaciares?

La Ley de Glaciares, originalmente sancionada en 2010, establece medidas para la conservación de los glaciares y el ambiente que los rodea, cruciales para el consumo humano y la biodiversidad. A partir de ahora, las implicaciones de su reforma podrían transformar radicalmente este escenario.

Aspectos Clave de la Reforma

1. Modificaciones Aprobadas

La reforma cuenta con el respaldo previo del Senado y refleja un cambio significativo en la forma en que se regulan las áreas protegidas y la actividad minera en el país.

2. Cambios en los Niveles de Protección

Una de las modificaciones más críticas es que la protección ambiental ya no abarcará a todos los glaciares, sino que se concentrará en aquellos que desempeñan un papel hídrico directo. Esto plantea inquietudes sobre la reducción de las áreas bajo protección.

3. Mayor Autonomía Provincial

Los gobernadores ahora tendrán la responsabilidad de decidir si las zonas para la explotación minera son viables en términos de los recursos hídricos, lo que podría resultar en un aumento en la actividad minera.

4. Nuevas Oportunidades para la Minería

La reforma permite a las provincias autorizar actividades mineras en regiones periglaciares que no contribuyan al abastecimiento de agua, un aspecto que ha generado un gran debate entre ecologistas y empresarios.

5. Mantenimiento de Áreas Protegidas

Aunque las áreas clasificadas como protegidas seguirán sin permitir la explotación minera o la instalación de industrias, la interpretación de lo que significa ser «protegido» está en el centro de la controversia.

6. Seguimiento y Actualización del Inventario Nacional

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuará teniendo la responsabilidad de actualizar el inventario de glaciares, asegurándose de que se mantenga información relevante sobre su estado y ubicaciones.

7. Evaluación Ambiental Obligatoria

Las nuevas actividades planificadas en estas áreas deberán pasar por una evaluación de impacto ambiental, lo cual es un avance en términos de protección, aunque organizaciones ambientalistas expresan su preocupación sobre su implementación efectiva.

8. Efectos Potenciales en el Orden Judicial

Este cambio en la legislación podría dar lugar a desafíos legales, especialmente en cuanto a la relación entre la autonomía provincial y la necesidad de proteger el medio ambiente, un punto que ha sido objeto de intenso debate.

Si bien la reforma es vista por algunos como un paso hacia el desarrollo económico, hay quienes advierten sobre sus posibles consecuencias negativas en las reservas de agua y el equilibrio ecológico. La implementación de esta norma sin duda marcará un nuevo rumbo en la gestión de recursos naturales en Argentina.