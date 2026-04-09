¿Es el Grupo Chronus la mayor ciberamenaza de Latinoamérica?

Grupo Chronus: La Amenaza Cibernética que Atraviesa Fronteras en Latinoamérica

Un análisis profundo del Grupo Chronus revela las tácticas de este colectivo, que se posiciona como una de las principales amenazas para gobiernos y entidades financieras en la región.

La Naturaleza del Grupo Chronus

Conocido por ser una de las principales amenazas en Latinoamérica, el Grupo Chronus se presenta como un colectivo de hacktivistas y, al mismo tiempo, como un sindicato cibernético que busca maximizar su impacto a través de acciones meticulosamente planificadas.

Tácticas de Desestabilización

Este grupo aprovecha filtraciones masivas de datos para generar un ambiente de inseguridad nacional, seleccionando momentos de alta sensibilidad política para la divulgación de información comprometedora.

Enfoque Estratégico en la Ciberseguridad

Chronus se especializa en perforar la cadena de suministro, atacando configuraciones digitales vulnerables en lugar de dirigirse directamente a los ministerios gubernamentales. Su estrategia se basa en localizar servidores obsoletos, que frecuentemente son manejados por proveedores externos.

Creación de «Megafiltraciones»

Al comprometer estos sistemas, logran recopilar grandes volúmenes de datos que utilizan para crear megafiltraciones que atraen la atención mediática. La divulgación de información sensible tiene como objetivo desacreditar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

Impacto Inmediato de sus Acciones

Las consecuencias de un ataque del Grupo Chronus incluyen la exposición de datos confidenciales, el restablecimiento de credenciales y el cierre temporal de servicios. Esto puede afectar a diversas áreas, desde servicios municipales hasta sistemas de salud y seguridad.

Generación de Desconfianza Pública

Las intrusiones, aunque a veces simples, pueden amplificarse a través de la narrativa que construyen, llevando a la población a cuestionar la integridad de los sistemas de protección de datos y la eficacia de sus gobiernos.

¿Qué Nos Revela el Futuro?

Recientemente, el Grupo Chronus ha lanzado advertencias sobre ataques a Argentina, mientras que en fechas anteriores ha reivindicado acciones contra varias entidades en México. La creciente actividad de este grupo demanda atención y preparación por parte de las autoridades y organizaciones en toda la región.

*Por Sergey Shykevich, Gerente del Grupo de Inteligencia de Amenazas de Check Point