Startup argentina consigue USD 4 millones para ampliar su red de pagos global.

Con un enfoque en la democratización de los pagos digitales, la fintech argentina Depay asegura su futuro global tras cerrar una ronda Seed de 4 millones de dólares. Aquí te contamos todos los detalles sobre su ambiciosa expansión.

Una Solución Innovadora para Pagos Sin Fronteras

Depay ha desarrollado una plataforma única que actúa como puente entre distintas redes de pago, eliminando las restricciones geográficas y ofreciendo una experiencia de usuario sin complicaciones. Su tecnología permite que las billeteras virtuales realicen pagos a través de cualquier código QR, ofreciendo a los comercios la posibilidad de aceptar transacciones de otras naciones.

Un Impulso Internacional

La reciente inversión, liderada por North Island Ventures y apoyada por importantes fondos como CMT Global y Digital Currency Group, se destinará a expandir la infraestructura de Depay en América Latina y facilitar su entrada en mercados de Asia, África y Europa.

Fortaleciendo el Futuro de los Pagos

Los recursos obtenidos no solo servirán para consolidar la presencia de la empresa, sino también para mejorar su tecnología y capacidades regulatorias. Además, buscarán incorporar talento clave al equipo para llevar a cabo sus ambiciosos planes de expansión.

Transformando la Fragmentación de los Pagos Digitales

Depay surge como respuesta a la fragmentación actual de los sistemas de pago, que con frecuencia operan de manera aislada en distintos países. La propuesta de la fintech permite, por ejemplo, que un consumidor en Argentina pague en un establecimiento de Colombia utilizando su moneda local, haciendo que el comerciante reciba la cantidad correspondiente en su divisa al instante.

Resultados Atractivos en Poco Tiempo

En menos de un año, la startup ha procesado más de 400 millones de dólares en transacciones instantáneas, consolidando una red con acceso a más de 300 millones de usuarios. Según Joaquín Fagalde, CEO de Depay, “los pagos instantáneos están transformando la forma en que se mueve el dinero, y nuestro objetivo es unificarlos para que cada pago internacional se sienta local”.

Un Futuro Brillante

El potencial de este modelo ha sido destacado por inversores como Travis Scher de North Island Ventures, quien subrayó la combinación de tecnología blockchain con redes de pagos en tiempo real, prometiendo un servicio más eficiente y accesible.

Con esta inyección de capital, Depay tiene como meta establecerse como un actor fundamental en la evolución de los pagos digitales a nivel mundial, llevando así su solución innovadora, originada en América Latina, al escenario global.