Descubren tesoros romanos: oro, termas y esculturas antiguas impresionan a todos

Descubrimiento Arqueológico Asombroso: ¡Estatuas y Monedas de Oro en San Casciano dei Bagni!

En un fascinante hallazgo, las excavaciones en San Casciano dei Bagni han revelado un antiguo santuario etrusco romano que sorprende por la cantidad de artefactos y su relevancia histórica.

Ubicado en la provincía de Siena, San Casciano dei Bagni ha emergido como un importante centro arqueológico tras varias excavaciones que comenzaron hace tres años a cargo de la Dirección General de Arqueología del Ministerio de Cultura. Este lugar, que alguna vez fue una terma etrusca, ha ido desenterrando un tesoro impresionante de arte y cultura.

Un Santuario Etrusco y Romano

Las investigaciones han puesto al descubierto un santuario que funcionó como punto de encuentro social entre etruscos y romanos entre los siglos III a.C. y V a.C. Este lugar fue vital para la convivencia de ambas culturas, antes de que los etruscos fueran incorporados al Imperio Romano.

Artefactos de Valor Inestimable

Durante el transcurso de las excavaciones, han sido desenterradas 24 estatuas de bronce y un gran número de monedas de oro y otros metales preciosos. Las monedas y ofrendas fueron halladas en el lodo, a más de dos metros de profundidad, en medio de columnas derruidas, lo que sugiere su importancia ritual.

Un Hallazgo Único y Sorprendente

Las estatuas de bronce no solo representan un gran valor artístico, sino que también colocan a este yacimiento como el mayor depósito de estatuas conocido de la Italia antigua, con un contexto que se puede reconstruir casi en su totalidad. Se estima que fueron elaboradas entre los siglos II a.C. y I d.C., con algunas de ellas alcanzando casi un metro de altura.

Condiciones de Conservación Excepcionales

La preservación de estos elementos arqueológicos ha sido excepcional, gracias a las propiedades químicas del agua termal y a la falta de oxígeno en la arcilla donde permanecieron durante más de 2,000 años. Hasta ahora, continúan emergiendo del barro monedas y pequeñas esculturas, llevando a los investigadores a descubrir más sobre esta civilización antigua.

Este descubrimiento está no solo enriqueciendo nuestro conocimiento sobre la realidad etrusca y romana, sino que también marca un nuevo capítulo en la historia de la arqueología en Italia. San Casciano dei Bagni sigue siendo un lugar fascinante para investigadores y turistas por igual, abriendo la puerta a un pasado que aún guarda múltiples secretos.