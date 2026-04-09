Macharashvili: «Esto requiere tiempo; hay que hacerlo bien»

El intendente Othar Macharashvili supervisó el avance de un plan habitacional que busca brindar soluciones a las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte. La instalación de las primeras casas ya está en marcha.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, realizó una visita al terreno donde están siendo levantadas las primeras 52 viviendas destinadas a las familias damnificadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte. Durante la recorrida, el jefe comunal destacó que el proceso de instalación avanza según los plazos establecidos, aunque reconoció que son tiempos técnicos.

“Desde el inicio, hemos trabajado en conjunto con el gobernador y el equipo técnico para monitorear la instalación. Se han colocado las plateas, que requieren un tiempo de curado de aproximadamente 12 días”, explicó Macharashvili. Además, resaltó que es fundamental realizar el trabajo de manera correcta, y que los primeros resultados ya son visibles.

Avances en la Construcción

El intendente se mostró optimista ante el progreso en la implantación de las viviendas. “Estamos viendo resultados concretos y la producción en fábrica continúa a buen ritmo. Después de la instalación de estas primeras casas, avanzaremos en la compra de más unidades habitacionales”, afirmó.

La municipalidad está en proceso de adquirir más hogares, con una autorización que se presentará al Concejo. “Estamos contentos con los avances y las viviendas que se están preparando. Sin embargo, pedimos un poco de paciencia ya que los tiempos técnicos no siempre coinciden con las expectativas de la gente”, añadió.

Proceso de Adjudicación

En cuanto a la asignación de las viviendas, Macharashvili anunció que se formará una comisión integrada por equipos técnicos y sociales tanto de la Provincia como del Municipio, junto con representantes barriales. “Queremos asegurarnos de que la adjudicación se realice de manera correcta. Se evaluarán las necesidades de cada caso, ya que no todas las situaciones requieren una vivienda”, aclaró.

Servicios Básicos para las Nuevas Viviendas

Sobre la provisión de servicios, el intendente mencionó que se analiza la situación de la red de gas en la zona. “Estamos trabajando en conjunto con Camuzzi para asegurar que las viviendas cuenten con servicio de gas en el menor tiempo posible”, concluyó.