Javier Milei viaja a Israel para conmemorar el Día de la Independencia

En un contexto de creciente tensión bélica en Medio Oriente, el presidente argentino Javier Milei ha decidido viajar a Israel del 19 al 22 de abril para participar en las celebraciones por el Día de la Independencia. Este evento contará también con la presencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario argentino reiteró su intención de participar en el encendido de antorchas, programado para el 21 de abril, compartiendo la confirmación a través de un retuit de la Agencia Judía de Noticias (AJN). Esta ceremonia es una tradición en Israel y será un hito significativo dentro de su agenda.

Javier Milei en el acto oficial por el Día de la Independencia israelí

Sin embargo, su viaje dependerá de la evolución del conflicto en la región, especialmente en la relación entre Estados Unidos, Israel e Irán. En caso de realizarse, esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción.

Escenario político regional en evaluación

A pesar de la incertidumbre global, se estima que para la fecha de su llegada, el 20 de abril, la situación podría evolucionar hacia una menor conflictividad. Hasta ahora, el gobierno argentino no ha solicitado medidas de seguridad adicionales ni alterado su agenda oficial.

Un momento histórico para la diplomacia argentina

Durante las celebraciones del Día de la Independencia, Milei participará en el encendido de torches, un evento que honra a diversos líderes y figuras destacadas en la sociedad israelí. Este año es especial, ya que es la primera vez que un presidente extranjero recibe una invitación para prender una de las antorchas, según informó el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Un vínculo creciente entre Milei y Netanyahu

El encuentro entre Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se originó en febrero de 2024, cuando el presidente argentino realizó su primer viaje oficial a Israel. Durante esa visita, Milei expresó su apoyo a Israel y propuso trasladar la Embajada argentina a Jerusalén, una decisión con profundas implicaciones geopolíticas.

Contexto de alta tensión global

Este nuevo viaje de Milei se da en un entorno marcado por la reciente muerte del ayatolá Ali Khamenei, lo que ha generado un panorama aún más complicado en las relaciones entre potencias. En este contexto, se observa un incremento en la retórica sobre la posible intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Con la llegada de Milei a Israel y la participación en estas conmemoraciones, Argentina pretende consolidar su posición en el escenario internacional en tiempos de crisis.