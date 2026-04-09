Startup argentina detecta incendios forestales más rápido que la NASA: ya opera en Córdoba y 21 países

Desde su hogar en Buenos Aires, un adolescente sin experiencia directa con los incendios se ha convertido en el creador de una startup capaz de detectar incendios forestales antes que la NASA. La historia de Franco Rodríguez Viau es un ejemplo de cómo la determinación y la creatividad pueden marcar la diferencia.

Un origen inesperado: la chispa de la innovación

Franco, hoy con 22 años, es el fundador y CEO de Satellites on Fire, una empresa que ha revolucionado la detección de incendios forestales en 21 países, acumulando más de 55,000 usuarios en todo el mundo. Pero todo comenzó en 2020, cuando él, aún un adolescente de 16 años, presenció la devastación de incendios en la zona de las sierras de Córdoba. «Tuve amigos y familiares que perdieron casas. Eso me impulsó a actuar», compartió en una entrevista con Punto y Aparte.

Su falta de experiencia en el tema no fue un impedimento, sino más bien el motor que lo llevó a desarrollar una solución efectiva. Rodriguez Viau nunca había vivido un incendio, pero decidió que debía hacer algo al respecto y se lanzó a crear una plataforma que ahora es utilizada por gobiernos y organizaciones en América Latina, África y el sudeste asiático.

De la teoría a la práctica: el desarrollo de una solución real

El proyecto surgió como un trabajo práctico en su escuela junto a sus compañeros Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak. Al presentar su propuesta a organismos especializados, comprendieron que la información existente se entregaba con varios días de retraso, lo que era ineficaz. «No queríamos que quedara en el área curricular, queríamos impactar realmente», recordó.

Decidieron reiniciar su enfoque, entrevistando a brigadistas y expertos en emergencias para identificar la necesidad de detección temprana de incendios. Así nació su plataforma, que integra datos en tiempo real de satélites, cámaras y drones, logrando una respuesta más eficaz.

Avances tecnológicos en la lucha contra incendios

La plataforma utiliza datos satelitales actualizados cada cinco minutos, complementados con información meteorológica y cámaras en torres. Implementa tres modelos de inteligencia artificial: uno enfocado en la detección temprana de incendios, otro para identificar columnas de humo, y un tercero para prever la propagación del fuego. «No solo detectamos, también anticipamos el avance», aseguró Rodríguez Viau.

En México, su innovación ha reducido la tasa de mortalidad de brigadistas a cero, mejorando la información para combatir incendios. En Argentina, provincias como La Pampa y Despeñaderos ya llevan dos años utilizando el servicio.

Crecimiento empresarial y miras a nuevos horizontes

Con solo 19 años, el equipo levantó una financiación inicial de US$900,000, respaldado por instituciones como la ONU y el MIT, lo que permitió su expansión de tres a 24 miembros. Recientemente, anunciaron una nueva ronda de inversión por US$2.7 millones, con el objetivo de perfeccionar sus modelos de inteligencia artificial y explorar nuevos mercados, incluido el estadounidense. «Estamos en negociaciones con el gobierno de California», reveló el joven emprendedor.

Desafíos y aprendizajes en el camino hacia el éxito

Franco reconoce que uno de los mayores obstáculos fue la falta de conocimiento técnico y la brecha de edad al presentarse ante grandes corporaciones. «A menudo, la experiencia se valora más que la innovación», confesó. Sin embargo, su determinación ha llevado a la compañía a monitorear más de 41 millones de hectáreas y coordinar esfuerzos en más de 600 incendios en 2025.

Este es el relato de un joven porteño que, aunque no estuvo directamente afectado por los incendios, decidió luchar contra sus devastadoras consecuencias con inteligencia y creatividad.