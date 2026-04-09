Informe revela que el pingüino emperador y el lobo fino antártico enfrentan peligro por el cambio climático

La drástica pérdida de hielo marino y el aumento de las temperaturas oceánicas amenazan la existencia de dos icónicas especies antárticas: el pingüino emperador y el lobo fino.

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) ha elevado el estatus de estas especies a «peligro» en su última actualización de la Lista Roja, justo antes de un importante encuentro sobre el Tratado Antártico que tendrá lugar próximamente.

El Lamento del Pingüino Emperador

Los efectos del cambio climático son evidentes en la población del pingüino emperador, que ha visto una disminución del 10% entre 2009 y 2018, lo cual se traduce en unas 20.000 aves menos. Proyecciones alarmantes indican que, para 2080, su población podría reducirse a la mitad debido al colapso del hielo marino, que alcanzó niveles críticos en 2016.

Estos pingüinos dependen del hielo fijo, fundamental para la cría de sus polluelos y períodos de muda, donde su impermeabilidad está comprometida. La ruptura del hielo antes de tiempo ha provocado tragedias en sus colonias, con algunos ejemplares perdidos incluso antes de poder nadar.

Escenarios Climáticos Desalentadores

La IUCN advierte que, a menos que se tomen medidas significativas y urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las poblaciones de pingüinos emperador seguirán descendiendo de manera alarmante durante este siglo.

El Impacto en los Lobos Finos Antárticos

La situación también es crítica para los lobos finos antárticos, que han pasado de ser considerados de «preocupación menor» a estar clasificados como «en peligro». Su población ha caído más del 50% desde 1999, al descender de aproximadamente 2,19 millones a tan solo 944.000 en 2025.

El cambio climático es culpable de este dramático declive, ya que el aumento de la temperatura del océano ha obligado al krill, su principal fuente de alimento, a desplazarse a aguas más profundas en busca de temperaturas más frías.

El Deterioro de Otros Especies

La Lista Roja también destaca el descenso de la población del elefante marino del sur, que sufre las consecuencias de la influenza aviar altamente patógena, reflejando una crisis mayor en el ecosistema antártico.