Primeras pericias revelan que niño de 4 años tenía lesiones internas en la cabeza

La comunidad de Comodoro Rivadavia está sumida en la tristeza tras la inesperada muerte de Ángel, un niño de cuatro años que falleció el domingo mientras estaba al cuidado de su madre. Los últimos descubrimientos en las pericias forenses han conmocionado aún más a la sociedad local.

La Sorpresiva Descompensación

Ángel, quien fue llevado de urgencia a un hospital, sufrió un paro cardiorrespiratorio que precipitó su trágico desenlace. A pesar de los esfuerzos médicos, el pequeño fue encontrado sin signos vitales, dejando a su familia y a la comunidad en estado de shock.

Investigación en Curso

Las pericias forenses preliminares han revelado la presencia de golpes internos en la cabeza del menor, lo que ha multiplicado las preguntas sobre las circunstancias de su muerte. Se está a la espera del informe final de la autopsia, que podría arrojar más luz sobre este caso desgarrador.

Contexto Familiar Complicado

La situación de Ángel era ya compleja, ya que en noviembre se había iniciado un proceso de revinculación con su madre biológica. En un giro inquietante, la vivienda de la madre fue objeto de un allanamiento este miércoles y ahora es parte de la investigación judicial.

Este trágico suceso ha dejado una profunda huella en la comunidad, la cual se une en solidaridad y busca respuestas en medio de la incertidumbre que rodea la muerte de este inocente niño.