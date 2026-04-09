Javier Milei: «La inflación colapsará y mejorará a partir de abril»

¿Colapsará la Inflación en Argentina? Las Afirmaciones de Javier Milei que Generan Expectativa

El presidente Javier Milei ha realizado audaces pronósticos sobre la inflación en Argentina, sugiriendo que este fenómeno podría experimentar un colapso inminente. Su análisis se presenta en un contexto de tensiones económicas que han marcado el inicio del año 2026.

Un Primer Trimestre Complejo y Perspectivas Positivas En una reciente entrevista, Milei describió el comienzo del año como “difícil” en términos de inflación. Atribuyó esta situación a diversos factores, como el aumento de tarifas, el precio del petróleo y los cambios estacionales. Sin embargo, se mostró optimista al considerar que los fundamentos económicos del país son sólidos y que, consecuencia de ello, la tasa de inflación debería disminuir en un futuro cercano. “La actividad económica empezará a mejorar a partir de abril”, afirmó el mandatario, resaltando que se prevé un aumento en la actividad económica, la creación de empleo y la mejora de los salarios reales.

Factores Detrás del Repunte Inflacionario Milei también abordó las causas de la reciente inflación, señalando que esta es resultado de factores financiares y políticos. En su opinión, el triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires provocó un ataque a la demanda de activos locales, generando un aumento en el riesgo país y un descenso en la demanda de dinero. Esta combinación, según él, ha acelerado la inflación temporalmente.

Desacuerdos con Economistas y la Realidad Inflacionaria Durante la charla, Milei no dudó en criticar a quienes sostienen que es necesario aceptar una inflación alta para lograr un crecimiento. “Esa idea es conceptual y completamente errónea”, enfatizó. A su juicio, si la inflación tuviese un efecto positivo en el crecimiento, Argentina sería una potencia, lo que no ha sido el caso. El presidente explicó que las fluctuaciones en los precios relativos, como el del petróleo, impactan inicialmente en la inflación, pero tienden a estabilizarse con el tiempo. Añadió que la inflación a largo plazo está determinada principalmente por la política monetaria, y que los cambios bruscos en los precios generan efectos temporales que eventualmente se corrigen.