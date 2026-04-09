Última temporada de ‘Envidiosa’ en Netflix: fecha de estreno y novedades de la trama

La esperada conclusión de "Envidiosa" se estrena el 29 de abril en Netflix, marcando el cierre de una serie que ha capturado la atención del público argentino y más allá.

Netflix ha confirmado la llegada de la cuarta y última temporada de Envidiosa, un hito en la producción nacional que cerrará la historia del querido personaje Vicky. Esta entrega, que se lanzará el 29 de abril, promete desenlazar las tramas y conflictos acumulados a lo largo de las anteriores entregas.

El anuncio, acompañado de material promocional, ha dejado claro que no habrá continuidad tras este capítulo final, despejando las dudas sobre una posible continuación de la serie.

Griselda Siciliani, la protagonista, ya había anticipado el desenlace el año pasado, asegurando que esta temporada estaba “hecha”. Ahora, los fans esperan con ansias el cierre con fecha confirmada.

Un fenómeno que trasciende fronteras

Desde su estreno en 2024, Envidiosa se convirtió en uno de los contenidos argentinos más populares en Netflix, consolidando su posición como un éxito de exportación dentro del mundo del streaming.

La serie ha sido reconocida no solo por su audiencia, sino también por la crítica, al recibir el premio a la mejor serie de comedia en los prestigiosos premios Martín Fierro. Esta distinción reafirma su relevancia en la industria audiovisual argentina.

La complejidad de Vicky y la trama que cautiva

A lo largo de sus temporadas, «Envidiosa» ha explorado temas profundos como los vínculos personales, los mandatos sociales y las frustraciones individuales. Vicky se ha convertido en un personaje que encarna las contradicciones de la vida moderna, propiciando la identificación del público con sus dilemas.

Con la llegada del final, la serie promete responder a preguntas claves sobre el futuro sentimental de Vicky y su relación con la maternidad, temas que han sido centrales en la narrativa.

Un cierre que eleva las expectativas

La última temporada lleva a Vicky a enfrentar un nuevo desafío emocional: la aparición de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja Matías, interpretado por Esteban Lamothe. Este giro complicará aún más su vida cotidiana y requerirá que Vicky redefina sus deseos y proyectos.

El 29 de abril se estrenará la cuarta y última temporada de «Envidiosa».

La relación de Vicky con su psicóloga, Fernanda, interpretada por Lorena Vega, también jugará un papel fundamental en el desenlace de la historia, desafiando el arquetipo de la comedia romántica.

Carolina Aguirre, showrunner de la serie, ha señalado que «Envidiosa» ha sido siempre una narración sobre la conexión entre paciente y terapeuta, lo que añade una nueva dimensión al cierre de esta exitosa producción. La creatividad y profundidad de la trama dejan a los seguidores expectantes por un final espectacular y sin cabos sueltos.