Pedro Almodóvar busca la Palma de Oro con ‘Amarga Navidad’, protagonizada por Leonardo Sbaraglia

La anticipación crece con la selección oficial de películas para el Festival de Cannes 2026, donde el aclamado director Pedro Almodóvar competirá por la prestigiosa Palma de Oro junto a su film Amarga Navidad, que cuenta con la participación del actor argentino Leonardo Sbaraglia.

El regreso de Almodóvar a Cannes

El icónico director español Pedro Almodóvar promete deslumbrar en Cannes con su obra *Amarga Navidad*. Esta película ha sido elegida para competir en la 79ª edición del festival, que se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo. La actuación de Sbaraglia acompaña este proyecto, generando expectativas tanto dentro como fuera de Argentina.

Documentales argentinos en la competencia

La representación argentina no termina ahí. El documental *El Partido*, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, será proyectado en la sección Cannes Premiere. Esta obra analiza el famoso partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del ’86, un evento que marcó la historia del fútbol argentino.

Más sobre la selección de películas

Thierry Frémaux, director del festival desde 2001, anunció que se han revelado el 95% de las películas seleccionadas. Este año, el evento ha recibido un total de 2,491 obras de cineastas de 141 países, destacándose por su diversidad y creatividad.

Competencia Internacional

El festival contará con la participación de reconocidos cineastas independientes como Ira Sachs, Pawel Pawlikowski y Hirokazu Kore-eda, quienes disputarán por la Palma de Oro. Es interesante mencionar que cinco de las obras en competencia han sido dirigidas por mujeres, reflejando un avance en la representación dentro del cine.

Películas fuera de competencia

Además de las obras en concurso, se presentarán múltiples películas fuera de competencia. Entre ellas destaca *Diamond*, de Andy García, y el thriller de horror *Her Private Hell*, dirijido por Nicolas Winding Refn. También se proyectarán títulos anticipados como *John Lennon: The Last Interview*, dirigido por Steven Soderbergh.

Apertura del Festival

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 12 de mayo y abrirá con *La Vénus électrique*, de Pierre Salvadori, seguida del estreno mundial de la opera prima de John Travolta como director, *Propeller One-Way Night Coach*.

Palmas de Oro honoríficas

Este año, el legendario director Peter Jackson recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria. También se premiará a la multifacética Barbra Streisand, celebrando sus contribuciones al cine a lo largo de su carrera.

Esperando con ansias el festival

Con el festival a la vuelta de la esquina, el mundo del cine está alerta por las sorpresas que Cannes 2026 tiene preparadas. La mezcla de talento independiente y grandes nombres promete una edición memorable y llena de emociones.