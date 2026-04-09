Proyecciones del Dólar en 2026: Opiniones de los Expertos del REM del BCRA

La reciente actualización de proyecciones por parte del mercado sugiere que el dólar mayorista experimentará un aumento moderado en los próximos años, generando incertidumbre sobre su alineación con la inflación.

Según el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el tipo de cambio mayorista alcance los $1.420 en abril de 2026 y cierre el año en aproximadamente $1.700. Estas cifras reflejan un recorte en las expectativas, sugiriendo un ajuste a la baja en las proyecciones de los analistas económicos.

Proyecciones sobre el tipo de cambio oficial

De acuerdo con las opiniones recopiladas hasta finales de marzo, las consultoras y bancos coinciden en que el escenario se perfila hacia una estabilidad cambiaria, con un ritmo de devaluación más contenido. La mediana de las expectativas muestra un ajuste que disminuye $31,8 respecto a estimaciones anteriores, lo que sugiere una tendencia de moderación.

Aumento gradual y controlado

Los analistas prevén que el dólar mayorista alcance $1.700 en diciembre de 2026, lo que conlleva una corrección de $6,8 menos que en la proyección anterior. Este aumento está significativamente por debajo de las proyecciones de inflación, indicando un atraso cambiario que preocupa a muchos expertos.

Expectativas de inflación por encima del dólar

La mayoría de los analistas sostiene que el tipo de cambio oficial seguirá por detrás de la inflación durante gran parte del año. Esta tendencia podría generar una apreciación del peso en términos reales, en la que el dólar pierde valor frente al aumento de precios. Sin embargo, se plantea que hacia la segunda mitad de 2026 podría haber un cambio en la dinámica, marcando una posible aceleración en la devaluación.

Perspectivas a largo plazo

El REM proyecta una evolución gradual del tipo de cambio en los próximos meses, con estimaciones que indican $1.449 en mayo, $1.481 en junio, $1.504 en julio, $1.533 en agosto y $1.572 en septiembre. A más largo plazo, se prevé que el dólar alcance los $1.780 en los próximos 12 meses, manteniendo un escenario de relativa estabilidad.