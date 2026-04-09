Nueva Confusión en el Estrecho de Hormuz: Irán Impone Nuevas Condiciones para Navegación

A más de 24 horas del anuncio del alto al fuego entre EE. UU. e Irán, persisten las dudas sobre la reapertura segura del estratégico Estrecho de Ormuz, un paso esencial para el tráfico marítimo. Esto añade incertidumbre al optimismo inicial sobre la reanudación de las operaciones en esta vital ruta energética.

Durante el primer día del alto al fuego, el tráfico esperado de buques petroleros y de gas no se reanudó, a pesar de que Irán había prometido garantizar la navegación segura en el estrecho. Solo cuatro barcos de carga lograron pasar por la zona, según datos de rastreo de buques citados por la Associated Press.

Desarrollo de la Situación en Ormuz

Datos de AXSMarine indican que, en las primeras 24 horas de la tregua, solo 11 embarcaciones transitaron por el estrecho. Esta cifra no incluye a los “barcos de flota oscura”, que operan sin transpondedores para evadir las sanciones al petróleo iraní.

Postura de Irán sobre la Navegación

Irán ha tomado una postura firme, indicando que levantará su bloqueo en el estrecho, pero su enfoque contradictorio y autoritario genera dudas sobre la implementación del acuerdo de cese al fuego. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) comunicó la existencia de rutas marítimas alternativas, alegando precauciones contra posibles colisiones con minas marítimas.

Seguridad Marítima y Coordinación Obligatoria

En un comunicado, el IRGC advirtió a los buques que deben tomar rutas alternativas para evitar accidentes. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, confirmó que los barcos deben coordinar su paso con las autoridades iraníes para garantizar la seguridad.

Reacciones Internacionales y Preocupaciones

La reciente decisión de Irán de imponer tarifas de tránsito para el uso del estrecho ha provocado un aluvión de críticas. Históricamente, los barcos nunca han tenido que pagar por usar esta vía natural, y este intento contradice el Derecho Internacional sobre la navegación, según el cual estas aguas no pueden estar sujetas a cobros.

El gobierno de Omán rechazó las afirmaciones de Irán sobre la recolección de tarifas, subrayando que el Estrecho de Ormuz es un paso natural que debe ser accesible sin costos adicionales. Este desacuerdo podría poner en riesgo el cese al fuego.

Posicionamientos de los Países del Golfo

Las naciones del Golfo han expresado su rechazo a cualquier control iraní sobre el estrecho. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar enfatizó que el paso debe ser administrado en beneficio de todos los países de la región.

Demandas para la Reapertura Incondicional

El CEO de la empresa petrolera estatal de Abu Dabi, Sultan Al Jaber, también llamó a una apertura incondicional del estrecho, acusando a Irán de restringir el paso marítimo y ejercer control político sobre la navegación, lo que contradice la libertad de tránsito marítimo.