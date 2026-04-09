El Bloqueo del Estrecho de Ormuz Hace Aumentar el Precio del Petróleo

El precio del petróleo se dispara y se aproxima a los 100 dólares debido al bloqueo del estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la tregua del Medio Oriente. Este incremento está generando un efecto dominó en los mercados financieros globales.

La jornada del jueves estuvo marcada por un notable aumento en los precios del petróleo, que se acercan a la emblemática barrera de los 100 dólares. Este fenómeno se origina en la inestabilidad del alto el fuego en la región y el cierre de rutas comerciales cruciales.

El crudo Brent, que sirve de referencia para el mercado europeo, registró un alza del 3.9% y se cotiza a 98.47 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) fue aún más impactante, con un aumento del 4.94%, alcanzando los 99 dólares por barril.

Impacto de la Inestabilidad en Oriente Medio

La incertidumbre en la región ha llevado a que ambos índices de referencia se hayan revalorizado más de un 50% desde el inicio de las hostilidades. Los mercados responden a la preocupación por el abastecimiento energético a nivel global.

Uno de los elementos clave en esta crisis es el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía crucial por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El cierre de esta ruta compromete seriamente la capacidad de distribución internacional.

Tensiones en la Tregua y Restablecimiento del Bloqueo

El resurgimiento de esta tendencia alcista se produce en un contexto de creciente inestabilidad en la tregua entre Estados Unidos e Irán, acentuada por el restablecimiento del bloqueo en medio de operaciones militares en Líbano. Antes del inicio del conflicto, el Brent cotizaba alrededor de 73 dólares, mostrando cómo la situación ha alterado drásticamente los mercados energéticos.

Reacciones en las Bolsas Globales

Las repercusiones no se han hecho esperar. Las bolsas europeas abrieron en números rojos, con caídas en ciudades como París, Fráncfort y Londres. El índice Euro Stoxx 50 y el Ibex 35 de España también mostraron pérdidas durante la jornada financiera.

En Asia, los principales mercados de Tokio, Hong Kong y Seúl también reflejaron este pesimismo. Los inversores están atentos a la evolución del precio del petróleo y a la seguridad en las rutas marítimas, conscientes de que cualquier cambio puede tener un efecto significativo en la economía global.