España a Israel: Reabrir la Embajada en Teherán, ‘una apuesta por la paz’

La decisión de reabrir la Embajada de España en Irán ha generado un intenso debate a nivel internacional. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, enfatizó que este movimiento representa un compromiso con la paz en la región.

En una reciente declaración, José Manuel Albares subrayó que la próxima reapertura de la Embajada de España en Teherán es un acto fundamental en la búsqueda de la estabilidad y la paz en el mundo. Esta afirmación se produce en respuesta a las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien la calificó de «desgracia eterna».

Contexto de la Cierre y Reapertura

La Embajada había cerrado sus puertas el 7 de marzo debido a preocupaciones de seguridad, especialmente ante los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Sin embargo, en un contexto de tregua entre EE.UU. e Irán, el gobierno español considera vital reintegrarse en el diálogo internacional, resaltando la importancia de la mediación de Pakistán en este proceso.

Derechos de los Pueblos en la Región

Albares reafirmó que todos los pueblos de la región, incluyendo a los libaneses y palestinos, tienen derecho a existir en paz y seguridad, algo que también aplica a Israel. Este planteamiento sugiere un reconocimiento de la compleja dinámica regional, donde cada nación merece estabilidad.

Reacciones Internacionales

La decisión ha llevado a reacciones encontradas. Gideon Saar utilizó su cuenta en la red social X para criticar abiertamente la decisión, mencionando la reanudación de ejecuciones en Irán y describiendo la medida española como inaudita. A pesar de las tensiones, España mantiene su posición, insistiendo en que reabrir la embajada es crucial para fomentar un ambiente de diálogo.

Situación de los Españoles en Irán

En la actualidad, aproximadamente 130 ciudadanos españoles se encuentran en Irán por propia elección. La Embajada, evacuada inicialmente durante el cierre, ahora se prepara para ofrecer asistencia y apoyo a estos nacionales, reinstaurando así sus operaciones diplomáticas en la región.