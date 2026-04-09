El Gobierno destituye a la presidenta de Aemet, María José Rallo, por solicitud propia

En un giro inesperado, María José Rallo dejó su puesto como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a solo unos meses de asumir el cargo. Descubre los detalles de su renuncia y el contexto que la rodea.

Una Renuncia a Petición Propia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) informó el cese de María José Rallo como presidenta de la Aemet, un cargo que ocupó desde diciembre de 2023. La renuncia fue presentada a raíz de una solicitud personal de la propia Rallo.

El Contexto Político de la Decisión

La propuesta para aceptar su renuncia fue discutida en el Consejo de Ministros el pasado martes, liderado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. La noticia llegó en un momento de intenso debate sobre la política ambiental en España.

Agradecimientos y Reconocimientos

Sara Aagesen no tardó en expresar su agradecimiento a Rallo por sus contribuciones durante su gestión en la Aemet. Su papel fue clave en el desarrollo y modernización de los servicios meteorológicos del país.

¿Qué Viene Ahora para la Aemet?

Con la salida de Rallo, comienza un nuevo capítulo para la Aemet. La expectativa se centra en quién será su sucesor y cómo se abordarán los desafíos ambientales en el futuro cercano.