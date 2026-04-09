Independiente se prepara para enfrentar a Boca

En la antesala del esperado enfrentamiento entre Boca Juniors e Independiente, Gustavo Quinteros alista su estrategia para este sábado a las 19:30 en La Bombonera.

El Rojo llega con el impulso de su reciente victoria ante Racing en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y espera con ansias la vuelta de Matías Abaldo. El extremo, después de cumplir su suspensión, se reitera como una pieza clave en el once inicial.

Bajas que Complican el Escenario

Sin embargo, el equipo no está exento de complicaciones. Santiago Montiel se perderá varias semanas por un desgarro, mientras que Ignacio Pussetto, afectado por un traumatismo en la rodilla, también se encuentra en duda. Ante este panorama, Facundo Valdéz podría mantener su lugar en el ataque si Pussetto no logra recuperarse a tiempo.

Dudas en la Mediocampo

Una de las principales dudas de Quinteros radica en si incluir a Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci en la alineación. Pérez Curci sorprendió con su destacado rendimiento en el clásico de Avellaneda, lo que podría facilitarle un lugar en el equipo titular.

El Posible once de Independiente vs. Boca

Así, el equipo que podría saltar al campo de juego es: Rey; Arias, Lomónaco, Valdéz, Zabala; Marcone, Millán o Pérez Curci, Malcorra; Abaldo, Ávalos y F. Valdéz o Pussetto.